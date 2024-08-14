Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Alasan Agus Gumiwang Tak Mau Maju Jadi Calon Ketum Golkar Definitif

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 14 Agustus 2024 |06:22 WIB
Alasan Agus Gumiwang Tak Mau Maju Jadi Calon Ketum Golkar Definitif
Agus Gumiwang jadi Plt Ketum Golkar
A
A
A

JAKARTA - Plt Ketua Umum Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan, tak akan maju dalam bursa calon pimpinan definitif partai berlambang pohon beringin itu.

Menteri Perindustrian ini pun menyampaikan, sikap itu merupakan alasan pribadinya untuk tak maju dalam ajang pemilihan Ketua Umun Golkar.

"Itu kan alasan pribadi. Alasan pribadi saya gak maju kan," kata Agus saat ditemui di Kantor DPP Partai Golkar, Selasa (13/8/2024).

Saat disinggung adanya kemungkinan tekanan dari pihak tertentu yang membjatbdirinya tak maju, Agus membantahnya. Ia menegaskan, Partai Golkar tak bisa ditekan.

 

Halaman:
1 2
      
