Beredar Isu Reshuffle Kabinet, Mendag Zulhas: Terserah Presiden

JAKARTA - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) sekaligus Menteri Perdagangan (Mendag), Zulkifli Hasan (Zulhas) turut merespon isu reshuffle kabinet yang akan dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam waktu dekat. Menurutnya, perombakan Kabinet Indonesia Maju itu merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi.

"Reshuffle itu haknya presiden, kan beliau punya hak prerogatif," kata Zulhas saat ditemui di Kantor DPP PAN, Jakarta Selatan, Rabu (14/8/2024).

Kendati demikian, pria yang akrab disapa Zulhas itu pun menyerahkan sepenuhnya waktu reshuffle kabinet kepada Jokowi. Apalagi, kata Zulhas, kocok ulang kabinet itu merupakan hak prerogatif Presiden.

"Terserah kepada Presiden, mau reshuffle tanggal 19, tanggal 20 hak beliau ya, hak prerogatif Presiden," terang Zulhas.