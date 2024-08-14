Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Soal Isu Reshuffle, Zulhas : Terserah Presiden Itu Hak Prerogatif 

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 14 Agustus 2024 |11:25 WIB
Soal Isu Reshuffle, Zulhas : Terserah Presiden Itu Hak Prerogatif 
Ketum PAN ZUlhas. Foto: Okezone/Fiqri.
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) sekaligus Menteri Perdagangan (Mendag), Zulkifli Hasan (Zulhas) angkat bicara soal munculnya isu reshuffle kabinet yang akan dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam waktu dekat.

Menurutnya, perombakan Kabinet Indonesia Maju itu merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi. Sehingga, Ia menyerahkan sepenuhnya kepada Kepala Negara.

"Reshuffle itu haknya presiden, kan beliau punya hak prerogatif," kata Zulhas saat ditemui di Kantor DPP PAN, Jakarta Selatan, Rabu (14/8/2024).

Kendati demikian, pria yang akrab disapa Zulhas itu pun menyerahkan sepenuhnya waktu reshuffle kabinet kepada Jokowi. Apalagi, kata Zulhas, kocok ulang kabinet itu merupakan hak prerogatif Presiden.

"Terserah kepada Presiden, mau reshuffle tanggal 19, tanggal 20 hak beliau ya, hak prerogatif Presiden," ujar Zulhas.

Sekedar informasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan melakukan reshuffle kabinet jelang berakhir masa jabatannya. Terbaru, Jokowi menegaskan dirinya masih memiliki hak prerogatif untuk melakukan perombakan kabinet.

 

Halaman: 1 2
1 2
      
