Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Wapres Yakin Seorang Pramuka Pastilah Pancasilais

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 14 Agustus 2024 |11:35 WIB
Wapres Yakin Seorang Pramuka Pastilah Pancasilais
Wapres Hadiri Upacara Peringatan Hari Pramuka. Foto: Okezone/Binti.
A
A
A

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin meyakini seorang Pramuka pasti berjiwa Pancasilais. Pasalnya, nilai kedua hal itu mempunyai pengaruh kuat bagi kehidupan bermasyarakat.

"Ketika membaca tema Hari Pramuka ke-63 ini, Pramuka Berjiwa Pancasila Menjaga NKRI, saya melihat ada dua instrumen yang pengaruhnya kuat sekali bagi kehidupan bermasyarakat, yaitu Pramuka dan Pancasila," kata Wapres saat menghadiri Upacara Peringatan Hari Pramuka ke-63 Tahun 2024 di Lapangan Utama Bumi Perkemahan, Cibubur, Jakarta Timur, Rabu (14/8/2024).

Wapres selaku Wakil Ketua Majelis Pembimbing Nasional Gerakan Pramuka mengatakan bahwa Tri Satya Pramuka yang memiliki tiga unsur, yaitu religi, nasionalisme, dan kemanusiaan seolah melebur menjadi satu dengan sila-sila dalam Pancasila.

"Menurut saya, seorang Pramuka pastilah seorang Pancasilais, dan seorang Pancasilais pasti mencerminkan semangat dan jiwa kepramukaan," ujarnya.

Oleh karena itu, Wapres meyakini Pramuka akan melahirkan banyak calon pemimpin bangsa yang siap dan tangguh dalam menghadapi tantangan dunia yang semakin kompleks.

Apalagi, kata Wapres, sejarah telah menunjukkan bahwa meskipun Indonesia adalah negara besar dan majemuk, dengan nilai-nilai Pancasila, bangsa Indonesia mampu menghadapi masa-masa sulit.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/21/337/3097551/gibran-v1yo_large.jpg
Momen Wapres Bagikan Hadiah Natal di GPIB Paulus Menteng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/337/3075763/wakil_presiden_maruf_amin-UBLF_large.jpg
Ma’ruf Amin ke Wapres Terpilih Gibran: Koordinasi Itu Penting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/337/3075689/wakil_presiden_maruf_amin-i1ZA_large.jpg
Lengser Jadi Wapres, Ma'ruf Amin: Saya Mengabdi Jadi Kiai dan Kembali ke Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/337/3075609/wapres-sRX5_large.jpg
Momen Haru Perpisahan Ma'ruf Amin di Istana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/16/337/3075376/wakil_presiden_maruf_amin-IP2i_large.jpg
Wapres Ma’ruf Amin Terima Penghormatan Water Salute TNI AU, Ini Artinya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/16/337/3075304/wapres-AdaP_large.jpg
Wapres Ma'ruf Amin Pamit, Semoga Meninggalkan Kenangan Baik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement