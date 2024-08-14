Wapres Yakin Seorang Pramuka Pastilah Pancasilais

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin meyakini seorang Pramuka pasti berjiwa Pancasilais. Pasalnya, nilai kedua hal itu mempunyai pengaruh kuat bagi kehidupan bermasyarakat.

"Ketika membaca tema Hari Pramuka ke-63 ini, Pramuka Berjiwa Pancasila Menjaga NKRI, saya melihat ada dua instrumen yang pengaruhnya kuat sekali bagi kehidupan bermasyarakat, yaitu Pramuka dan Pancasila," kata Wapres saat menghadiri Upacara Peringatan Hari Pramuka ke-63 Tahun 2024 di Lapangan Utama Bumi Perkemahan, Cibubur, Jakarta Timur, Rabu (14/8/2024).

Wapres selaku Wakil Ketua Majelis Pembimbing Nasional Gerakan Pramuka mengatakan bahwa Tri Satya Pramuka yang memiliki tiga unsur, yaitu religi, nasionalisme, dan kemanusiaan seolah melebur menjadi satu dengan sila-sila dalam Pancasila.

"Menurut saya, seorang Pramuka pastilah seorang Pancasilais, dan seorang Pancasilais pasti mencerminkan semangat dan jiwa kepramukaan," ujarnya.

Oleh karena itu, Wapres meyakini Pramuka akan melahirkan banyak calon pemimpin bangsa yang siap dan tangguh dalam menghadapi tantangan dunia yang semakin kompleks.

Apalagi, kata Wapres, sejarah telah menunjukkan bahwa meskipun Indonesia adalah negara besar dan majemuk, dengan nilai-nilai Pancasila, bangsa Indonesia mampu menghadapi masa-masa sulit.