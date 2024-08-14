Profil dan Biodata Angela Tanoesoedibjo

JAKARTA - Profil dan biodata Angela Tanoesoedibjo yang menjadi Ketua Umum (Ketum) Perindo. Penunjukkan ini bersamaan dengan penutupan Mukernas Partai Perindo.

Berikut profil dan biodata Angela Tanoesoedibjo yang menjadi Ketua Umum (Ketum) Perindo dikutip dari website Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif:

Angela Tanoesoedibjo mengawali karir di pemerintahan sejak 25 Oktober 2019, saat dilantik menjadi Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf). Saat dilantik, Angela menjadi Wakil Menteri termuda di Kabinet Indonesia Maju, dalam usia 32 tahun.

Sebelumnya, Angela Tanoesoedibjo berkiprah di industri media, dengan mendirikan majalah HighEnd Magazine dan HighEnd Teen Magazine pada 2008. Karirnya kemudian merambah ke industri televisi, dengan bergabung di perusahaan media MNC Group sebagai staf keuangan pada 2010.

Angela Tanoesoedibjo kemudian dipercaya sebagai Managing Director Global TV pada 2014, dan membawa Global TV ke dalam daftar 5 besar stasiun televisi terestrial di Indonesia. Angela juga memimpin proses rebranding Global TV menjadi GTV pada 2017.

Angela Tanoesoedibjo menyelesaikan pendidikan Sarjana dengan gelar Bachelor of Arts in Communications (Media Arts and Productions) dari University of Technology Sydney pada tahun 2008.

Angela juga memiliki gelar Master of Commerce dalam bidang keuangan, yang diperolehnya dari University of New South Wales, Australian School of Business pada tahun 2010. Ia pun mengawali karirnya di industri media dan hiburan sejak 2008, sebagai Direktur PT MNI Entertainment.