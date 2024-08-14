Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Satgas Ungkap KKB Perek Jelas Kogoya Dalang Pembunuhan Pilot Heli Asal Selandia Baru 

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 14 Agustus 2024 |12:01 WIB
Satgas Ungkap KKB Perek Jelas Kogoya Dalang Pembunuhan Pilot Heli Asal Selandia Baru 
Anggota Kelompok KKB. Foto: Humas Damai Cartenz.
A
A
A

JAKARTA - Satgas Operasi Damai Cartenz-2024 mengungkap bahwa, Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua Pimpinan Perek Jelas Kogoya merupakan dalang dari kasus pembunuhan Pilot Helikopter Asal Selandia Baru, Glen Malcolm Conning. Hal itu diketahui dari sejumlah penyidikan yang dilakukan aparat pasca-kasus tersebut.

Kepala Operasi Damai Cartenz -2024, Brigjen Faizal Ramadhani mengungkapkan, dari hasil olah tempat kejadian perkara, dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi maka diduga kuat, pelaku penyanderaan dan pembunuh pilot Glen adalah KKB Perek Jelas Kogoya. 

"Berdasarkan hasil olah TKP dan pemeriksaan saksi-saksi di Distrik Alama, kami telah memperoleh identitas KKB Diduga pelaku pembunuhan terhadap Pilot Glen yaitu KKB Perek Jelas Kogoya dan memilki 5 orang KKB dalam kelompok tersebut yakni Perintakola Lokbere Alias Malas Lokbere Alias Malas Gwijangge dan Kawan-kawannya," kata Faizal dalam keterangannya yang diterima Okezone, Jakarta, Rabu (14/8/2024).

Tidak hanya olah TKP, Satgas juga telah melakukan pengejaran terhadap KKB pelaku pembunuh pilot Glen dan penyisiran di Distrik Alama dengan hasil ditemukan sebuah rumah kosong yang berada di ujung bandara. 

Diduga rumah kosong inilah yang digunakan KKB Perintakola Lokbere Alias Malas Lokbere Alias Malas Gwijangge untuk tinggal di Distrik Alama selama 1 minggu terakhir. Perlu diketahui bahwa berdasarkan keterangan masyarakat sekitar bahwa rumah kosong tersebut merupakan bekas koperasi yang sudah tidak digunakan lagi.

Hal ini diperkuat bahwa ditemukan di dinding rumah terdapat gambar-gambar senjata, gambar bendera Papua Merdeka dan dokumen KKB lainnya.

Berdasarkan hasil olah TKP tersebut, maka Satgas Ops Damai Cartenz-2024 menduga kuat bahwa penyanderaan dan penembakan yang mengakibatkan pilot Glen meninggal dunia adalah KKB Perek Jelas Kogoya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/340/3184942/kkb-Ah13_large.jpg
Pekerja Bangunan Gereja Tewas Dibantai KKB, Luka Bacok di Leher
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/340/3183557/kkb-TrDv_large.jpg
Sikat KKB Papua, Kapolri: Brimob Jago Perang dalam Hutan! 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/340/3182184/kkb-zaGl_large.jpg
Komandan KKB Tewas Ditembak Usai Bacok Sejumlah Warga Secara Brutal, Begini Kronologinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/340/3181907/kkb-pnj4_large.jpg
Komandan KKB Jayainus Pogau Penembak 2 Brimob Ditangkap, Pelaku Dikenal Kejam dan Bengis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/340/3180421/kkb-vJzR_large.jpg
Brutal! KKB Serang Kompleks Pertokoan di Yahukimo, Tembaki Sejumlah Karyawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/340/3179789/kkb-XcRF_large.jpg
Ini Tampang Bengis Dugwi Kogoya, Pentolan KKB Pembunuh Anggota Polres Lanny Jaya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement