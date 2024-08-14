Isu Reshuffle Kabinet Jokowi Kian Panas di Akhir Jabatan

JAKARTA - Isu perombakan atau reshuffle kabinet Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin semakin panas. Kendati, pemerintahan Jokowi-Maruf bakal berakhir pada Oktober 2024.

Dari kabar yang beredar isu reshuffle kabinet bakal dilakukan hari ini, Rabu (14/8/2024) ataupun besok, Kamis 15 Agustus 2024. Namun, pihak Istana belum memastikannya.

Sederet nama menteri disebut-sebut bakal diganti, bahkan hanya tukar posisi. Teranyar, kursi menteri dari Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) yang bakal digoyang.

Salah satunya Yasonna Laoly, politikus PDIP yang kini menjabat Menkumham. Yasonna dikabarkan bakal diganti oleh Politikus Partai Gerindra, Supratman Andi Agtas.

Nama lainnya yang juga santer digoyang adalah Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) Siti Nurbaya Bakar. Politikus Nasdem itu diisukan bakal diganti Raja Juli Antoni, politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang kini menjabat sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang.

Bahlil Lahadalia juga disebut menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menggantikan Arifin Tasrif. Sekarang, Bahlil masih menjabat Menteri Investasi.

Jika Bahlil digeser, maka posisi Menteri Investasi bakal diisi Rosan Roeslani. Sosok Rosan Roeslani merupakan Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.