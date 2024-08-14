Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Latar Belakang Pendidikan Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 14 Agustus 2024 |12:08 WIB
Latar Belakang Pendidikan Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo
Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo (Foto : Kemenparekraf)
A
A
A

ANGELA Tanoesoedibjo mengawali karir di pemerintahan sejak 25 Oktober 2019, saat dilantik menjadi Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf). Dilanir dari kemenparekraf.go.id, Saat dilantik, Angela menjadi Wakil Menteri termuda di Kabinet Indonesia Maju, di usia 32 tahun.

Soal latar belakang pendidikan, Angela Tanoesoedibjo menyelesaikan pendidikan Sarjana dengan gelar Bachelor of Arts in Communications (Media Arts and Productions) dari University of Technology Sydney pada tahun 2008.

Kemudian, Angela juga memiliki gelar Master of Commerce dalam bidang keuangan, yang diperolehnya dari University of New South Wales, Australian School of Business pada tahun 2010. 

Ia pun mengawali karirnya di industri media dan hiburan sejak 2008, sebagai Direktur PT MNI Entertainment. Angela Tanoesoedibjo berkiprah di industri media, dengan mendirikan majalah HighEnd Magazine dan HighEnd Teen Magazine pada 2008. 

Karirnya kemudian merambah ke industri televisi, dengan bergabung di perusahaan media MNC Group sebagai staf keuangan pada 2010.

Angela Tanoesoedibjo kemudian dipercaya sebagai Managing Director Global TV pada 2014, dan membawa Global TV ke dalam daftar 5 besar stasiun televisi terestrial di Indonesia. Angela juga memimpin proses rebranding Global TV menjadi GTV pada 2017.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184902//ceo_inews_media_group_angela_tanoesoedibjo-kG3S_large.jpg
Angela Tanoesoedibjo: APN 2025 Jadi Inspirasi Anak Muda dalam Pembangunan Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184898//ceo_inews_media_group_angela_tanoesoedibjo-yZ7E_large.jpg
Angela Tanoesoedibjo: Media Kunci Jaga Persatuan di Era Hoaks Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/320/3184873//angela-4J95_large.jpg
Angela Tanoesoedibjo Soroti Hoaks: Menyebar Enam Kali Lebih Cepat daripada Fakta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184459//sudirman-dhlo_large.jpg
Kabar Duka, Anggota DPRD Lebak dari Partai Perindo Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/337/3183661//perindo_jaktim-F1AS_large.jpg
Bahas Verfak dengan KPU Jaktim, DPD Perindo Jaktim: Kami Pastikan Struktur Sudah Lengkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/338/3183651//perindo-CvGV_large.jpg
KPU Jaktim Jalin Silaturahmi Sambangi Markas DPD Perindo
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement