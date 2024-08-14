PDIP Umumkan 13 Cagub-Cawagub di Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

JAKARTA - Ketua Umum DPP PDI-Perjuangan, Megawati Soekarnoputri resmi mengumumkan 13 calon kepala Gubernur dan calon Wakil Gubernur yang akan tampil di Pilkada 2024.

Pembacaan nama-nama calon Kepala Daerah yang diusung PDIP disampaikan oleh Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Rabu (14/8/2024).

"Perkenankanlah kami melaporkan Kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputri bahwa jumlah total pasangan calon kepala daerah Dan calon wakil kepala daerah yang telah diputuskan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri dan diumumkan pada hari ini berasal dari 305 daerah, tingkat Provinsi sebanyak 13 Provinsi," kata Hasto.

Adapun, 13 bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur yang resmi diusung PDIP untuk Pilkada serentak tahun 2024, diantaranya: