Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Diminta Zulhas Maju di Pilgub Jateng 2024, Kaesang Hanya Tertawa

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 14 Agustus 2024 |12:21 WIB
Diminta Zulhas Maju di Pilgub Jateng 2024, Kaesang Hanya Tertawa
Zulhas meminta Kaesang Pangarep maju pada Pilgub Jateng 2024 (Foto: MNC Media/Achmad AF)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) meminta Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep maju di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Tengah (Jateng) 2024. Mendapat permintaan itu, Kaesang hanya tertawa.

Permintaan itu dilayangkan Zulhas kala menjamu Kaesang bersama jajaran elit PSI di Kantor DPP PAN, Jakarta Selatan, Rabu (14/8/2024). 

"Saya bilang tadi barusan, Mas Kaesang kalau enggak (maju di Pilgub) Jakarta, gimana kalau Jawa Tengah? Barusan kita yang minta," kata Zulhas usai pertemuan.

Namun, kata Zulhas, Kaesang tak merespons permintaan itu. Menteri Perdagangan (Mendag) itu mengungkapkan, Kaesang hanya tertawa saja.

"Mas Kaesang ketawa-ketawa aja tuh. Kalau sama saya kan gitu, ketawa terus, humor terus gitu kira-kira," ucap Zulhas.

Selain meminta Kaesang maju di Pilgub Jateng, Zulhas juga turut mengundang Kaesang hadir di acara Kongres ke-6 PAN yang akan digelar di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat pada 23 Agustus 2024. 

"Kami mengundang mas Kaesang untuk bisa hadir di Kongres PAN tanggal 23 (Agustus) ya," ucap Zulhas.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/320/3184921//menko_zulhas_raih_anugerah-DniW_large.jpg
Raih Anugerah Penggerak Sektor Pangan APN 2025, Zulhas: Penghargaan Ini untuk Seluruh Petani di Indonesia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/320/3184838//zulhas-ZRKY_large.jpg
Menko Pangan Zulkifli Hasan Hadir di Anugerah Penggerak Nusantara 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/337/3180476//sejarah-P8K3_large.jpg
Layak Dapat Gelar Pahlawan Nasional, PSI: Soeharto Berhasil Tumpas G30S PKI!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179606//jokowi-C1rg_large.jpg
Raja Juli Bicara Empat Mata dengan Jokowi di Solo, Apa yang Dibahas?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178400//garam-nX8R_large.jpg
Indonesia Stop Impor Garam pada Akhir 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178399//zulhas-6wEI_large.jpeg
Zulhas Terima Keppres Jadi Ketua Tim Koordinasi MBG, Ini Tugasnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement