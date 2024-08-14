Diminta Zulhas Maju di Pilgub Jateng 2024, Kaesang Hanya Tertawa

JAKARTA - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) meminta Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep maju di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Tengah (Jateng) 2024. Mendapat permintaan itu, Kaesang hanya tertawa.

Permintaan itu dilayangkan Zulhas kala menjamu Kaesang bersama jajaran elit PSI di Kantor DPP PAN, Jakarta Selatan, Rabu (14/8/2024).

"Saya bilang tadi barusan, Mas Kaesang kalau enggak (maju di Pilgub) Jakarta, gimana kalau Jawa Tengah? Barusan kita yang minta," kata Zulhas usai pertemuan.

Namun, kata Zulhas, Kaesang tak merespons permintaan itu. Menteri Perdagangan (Mendag) itu mengungkapkan, Kaesang hanya tertawa saja.

"Mas Kaesang ketawa-ketawa aja tuh. Kalau sama saya kan gitu, ketawa terus, humor terus gitu kira-kira," ucap Zulhas.

Selain meminta Kaesang maju di Pilgub Jateng, Zulhas juga turut mengundang Kaesang hadir di acara Kongres ke-6 PAN yang akan digelar di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat pada 23 Agustus 2024.

"Kami mengundang mas Kaesang untuk bisa hadir di Kongres PAN tanggal 23 (Agustus) ya," ucap Zulhas.