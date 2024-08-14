Jejak Reshuffle Kabinet Era Jokowi-Maruf

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan bakal kembali melakukan perombakan atau reshuffle kabinet menjelang lengser dari kursi kekuasaan pada Oktober 2024. Di masa pemerintahannya bersama Wakil Presiden Maruf Amin diketahui bukan kali pertama melakukan reshuffle kabinet.

Pasangan yang menjabat sejak 2019 itu diketahui sudah berkali-kali melakukan perombakan kabinet. Isu terbaru yang mencuat, Jokowi akan mengganti Menkumham, Yasonna Laona Laoly.

Politikus PDIP itu dikabarkan bakal diganti oleh Politikus Partai Gerindra, Supratman Andi Agtas. Kemudian, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) Siti Nurbaya Bakar yang juga politikus Nasdem dikabarkan bakal diganti Raja Juli Antoni, politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang kini menjabat sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang.

Sebelumnya juga muncul isu Bahlil Lahadalia bakal menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menggantikan Arifin Tasrif. Sekarang, Bahlil masih menjabat Menteri Investasi.

Posisi Menteri Investasi yang ditinggal Bahlil kabarnya akan diisi Rosan Roeslani, yang sebelumnya adalah Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.

Jokowi kerap mengungkapkan bahwa reshuffle kabinet merupakan hak prerogratif presiden. Sehingga, dirinya akan melakukan reshuffle jika memang dirasa perlu untuk melakukan hal tersebut.

"Saya kan udah ngomong dari dulu kalau diperlukan. Saya masih punya hak prerogatif itu," kata Jokowi.

Berikut daftar reshuffle Kabinet Indonesia Maju era Jokowi-Maruf yang dirangkum tim okezone:

Reshuffle pada Rabu, 23 Desember 2020:

1. Tri Rismaharini menjadi Menteri Sosial, menggantikan Juliari Batu Bara

2. Sandiaga Uno menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, menggantikan Wishnutama

3. Budi Gunadi Sadikin menjadi Menteri Kesehatan, menggantikan Terawan Agus Putranto

4. Yaqut Cholil Qoumas menjadi Menteri Agama, menggantikan Fachrul Razi

5. Wahyu Sakti Trenggono menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan, menggantikan Edhy Prabowo

6. Muhammad Lutfi menjadi Menteri Perdagangan, menggantikan Agus Suparmanto

7. Muhammad Herindra menjadi Wakil Menteri Pertahanan, menggantikan Wahyu Sakti Trenggono

8. Pahala Mansury menjadi Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara I, menggantikan Budi Gunadi Sadikin

9. Edward Omar Sharif Hiariej sebagai Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

10. Dante Saksono Harbuwono sebagai Wakil Menteri Kesehatan

11. Harvick Hasnul Qolbi sebagai Wakil Menteri Pertanian