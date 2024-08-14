Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

PDIP Belum Umumkan Cagub-Cawagub Pilkada Jakarta, Jateng, Jabar Hingga Jatim

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 14 Agustus 2024 |12:38 WIB
PDIP Belum Umumkan Cagub-Cawagub Pilkada Jakarta, Jateng, Jabar Hingga Jatim
PDIP Umumkan Cagub PIlkada 2024. Foto: Okezone/Felldy.
A
A
A

JAKARTA - PDI Perjuangan belum mengumumkan sosok Calon Gubernur dan Wakil Gubernur (Cagub-Cawagub) dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 di wilayah Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat hingga Jawa Tengah. Sejauh ini baru 13 nama yang resmi diumumkan oleh partai berlambang banteng moncong putih tersebut.  

PDIP sendiri pada hari ini mengumumkan nama-nama yang diusung dalam pesta demokrasi, namun hanya beberapa calon kepala daerah yang diumumkan. Hal ini disebut merupakan pernyataan dukungan gelombang pertama. Sehingga, masih akan ada pengumuman lanjut nantinya.

Pembacaan nama-nama calon Kepala Daerah yang diusung PDIP disampaikan oleh Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Rabu (14/8/2024).

"Perkenankanlah kami melaporkan Kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputri bahwa jumlah total pasangan calon kepala daerah Dan calon wakil kepala daerah yang telah diputuskan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri dan diumumkan pada hari ini berasal dari 305 daerah, tingkat Provinsi sebanyak 13 Provinsi," kata Hasto.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/340/3161652/saparudin-UVSE_large.jpg
Pilkada Ulang Pangkalpinang, Saparudin Dirundung Duka Kakaknya Meninggal Sebelum Debat Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136432/bawaslu-VREY_large.jpg
Bawaslu Catat Ada 308 Aduan dalam Pelaksanaan PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136350/kpu_ri-IoLc_large.jpg
KPU: 19 Daerah Selesai Gelar PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136317/mk-cWCV_large.jpg
Gugatan PSU Pilbup Puncak Jaya Kandas di MK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136309/pilkada-U130_large.jpg
DPR Rapat dengan KPU-Bawaslu Evaluasi PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/19/340/3132163/psu-GfO3_large.jpg
PSU Pilkada Kukar, Quick Count SCL: Aulia-Rendi 56,56%, Awang–Ahmad 14,31%, Dede-Alif 29,13%
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement