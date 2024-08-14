PDIP Belum Umumkan Cagub-Cawagub Pilkada Jakarta, Jateng, Jabar Hingga Jatim

JAKARTA - PDI Perjuangan belum mengumumkan sosok Calon Gubernur dan Wakil Gubernur (Cagub-Cawagub) dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 di wilayah Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat hingga Jawa Tengah. Sejauh ini baru 13 nama yang resmi diumumkan oleh partai berlambang banteng moncong putih tersebut.

PDIP sendiri pada hari ini mengumumkan nama-nama yang diusung dalam pesta demokrasi, namun hanya beberapa calon kepala daerah yang diumumkan. Hal ini disebut merupakan pernyataan dukungan gelombang pertama. Sehingga, masih akan ada pengumuman lanjut nantinya.

Pembacaan nama-nama calon Kepala Daerah yang diusung PDIP disampaikan oleh Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Rabu (14/8/2024).

"Perkenankanlah kami melaporkan Kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputri bahwa jumlah total pasangan calon kepala daerah Dan calon wakil kepala daerah yang telah diputuskan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri dan diumumkan pada hari ini berasal dari 305 daerah, tingkat Provinsi sebanyak 13 Provinsi," kata Hasto.