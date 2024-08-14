Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

PTUN Menangkan Gugatan Paman Gibran, 8 Hakim MK Gelar Rapat Tentukan Sikap

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 14 Agustus 2024 |12:45 WIB
PTUN Menangkan Gugatan Paman Gibran, 8 Hakim MK Gelar Rapat Tentukan Sikap
Hakim MK Anwar Usman/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menyebut 8 hakim konstitusi telah menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) membahas soal putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang mengabulkan gugatan hakim konstitusi Anwar Usman. Namun RPH itu tidak dihadiri oleh Anwar Usman atau paman dari Gibran Rakabuming Raka.

Sebelumnya, Pengadilan Tinggi Tata Usaha (PTUN) Jakarta mengabulkan sebagian gugatan hakim konstitusi Anwar Usman atau paman dari Gibran Rakabuming Raka.

"Delapan Hakim Konstitusi baru saja selesai RPH non perkara terkait sikap terhadap amar Putusan PTUN Jakarta, tanpa dihadiri Hakim Konstitusi Anwar Usman," ujar Fajar saat dikonfirmasi, Rabu (14/8/2024).

Dari hasil RPH itu, 8 hakim konstitusi sepakat menyatakan banding atas putusan tersebut. PTUN diketahui mengabulkan sebagian gugatan Hakim Konstitusi Anwar Usman soal pencabutan SK pengangkatan Suhartoyo sebagai ketua MK.

"RPH dimaksud menyepakati mengambil sikap untuk menyatakan Banding atas Putusan PTUN, sembari MK menanti salinan utuh Putusan PTUN," katanya.

Diketahui, berdasarkan amar putusan nomor 604/G/2023/PTUN.JKT. gugatan Anwar Usman dikabulkan sebagian oleh PTUN. Putusan itu menyebut kalau pengangkatan Suhartoyo sebagai ketua MK tidak sah atau dibatalkan dalam periode 2023-2028. "Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian," tulis amar putusan tersebut.

 

Topik Artikel :
Putusan PTUN MK PTUN Anwar Usman
