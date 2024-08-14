Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dampak Gempa Megathrust Ancam Indonesia

Awaludin , Jurnalis-Rabu, 14 Agustus 2024 |12:50 WIB
Dampak Gempa Megathrust Ancam Indonesia
Illustrasi Gempa dan Tsunami (foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati mengatakan, gempa Megathrust itu adalah gempa yang terjadi pada zona kontak antar lempeng Samudera Hindia dengan Benua Asia serta tumbukan dengan lempeng Samudera Pasifik dengan Benua Asia. 

"Di zona kontak antar lempeng ini kita sebut sebagai zona Megathrust,” kata Dwikorita.

Dwikorita pun mengatakan, gempa Megathrust itu sendiri merupakan gempa-gempa yang ditimbulkan di zona-zona tunjaman lempeng tersebut biasanya di kedalaman lebih dari 50 km dari permukaan bumi. 

“Gempa yang ditimbulkan di zona itu ada kedalaman kurang lebih biasanya pada kedalaman kurang lebih 50 km, dari permukaan bumi ini kita katakan sebagai gempa, gempa di zona Megathrust,” bebernya.

Selain itu, Dwikorita pun memastikan jika kekuatan gempa Megathrust ini sangat bervariasi. Kekuatan magnitudo gempa paling kecil yakni kurang dari 2 dan terbesar yang pernah terjadi salah satunya 9,2 yang terjadi di Banda Aceh dan menimbulkan tsunami.

 

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/340/3066952/ilustrasi_gempa_bumi-vN0w_large.jpeg
Dampak Gempa M6,4 di Gorontalo: 2 Masjid dan 1 Sekolah Rusak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/340/3066323/ilustrasi_gempa_bumi-FGuX_large.jpeg
Gempa M3,4 Guncang Kota Sorong, BMKG Ungkap Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/340/3066097/ilustrasi_gempa_bumi-4RZO_large.jpeg
Gempa M4,0 Guncang Kebumen, Getarannya Dirasakan hingga Bantul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/340/3064939/ilustrasi_gempa_bumi-4lrp_large.jpg
Gempa 4,7 Magnitudo Guncang Barat Daya Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/1/3064875/pengungsi_gempa-Oczi_large.jpg
Pengungsi Gempa Butuh Tenda dan Selimut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/1/3064846/gempa_garut-xZeg_large.jpg
Gempa Hancurkan Ratusan Rumah dan Puskesmas di Kabupaten Bandung
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement