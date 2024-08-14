Deretan Prestasi Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo

DERETAN prestasi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf), yang juga Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Angela Tanoesoedibjo dibahas dalam artikel ini. Diketahui, Angla masuk dalam 40 tokoh muda di bawah 40 tahun yang memberi perubahan bagi Indonesia.

Majalah Fortune Indonesia menulis majalah tersebut menobatkan Angela masuk jajaran 40 Under 40, karena Angela merupakan Wamen Perempuan Pertama. Selain itu Angela dikenal sebagai Anggota Kabinet Indonesia Maju Termuda.

Fortune Indonesia menulis, Angela Tanoesoedibjo belasan tahun berkecimpung di industri media dan kreatif, hingga masuk ke jajaran Kabinet Indonesia Maju. Memikul tugas dan tanggung jawab sebagai orang nomor dua di kementeriannya, Angela membantu promosi pariwisata dan ekonomi kreatif semakin berkembang.

"Mau di swasta, pemerintahan, atau di manapun kita ditempatkan, fokus dengan hasil yang bisa diberikan sebaik-baiknya selagi kita diberi kesempatan," kata Angela, seperti dikutip dari Majalah Fortune Indonesia.

Angela masih ingat dengan kesannya saat kali pertama mendapat mandat dari Presiden Repiblik Indonesia Joko Widodo pada Oktober 2019. Saat itu usianya baru 32 tahun, dan Angela harus memikul tanggung jawab besar yang harus dikerjakan dengan baik.

Angela mengaku senang dengan tugas yang diamanahkan Presiden Jokowi tersebut, karena bisa membawanya ke lingkungan yang sama dengan sosok perempuan inspiratif yang dikaguminya, yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Berdasarkan sensus Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah generasi Y atau millennials dan generasi Z mencapai 53% dari total populasi 272 juta jiwa.

Hal itu memicu Fortune Indonesia untuk menyaring kandidat 40 Under 40 dengan ketat dan cermat. Sejumlah pertimbangan menjadi acuan.

“Mereka berasal dari berbagai latar belakang. Ada pebisnis, eksekutif, seniman, olahragawan, penggerak sosial, hingga insan pemerintahan. Rekam jejak masing-masing berlainan. Namun, perbedaan itu bertaut pada satu hal, mereka membuka jalan baru bagi Indonesia,” tulis majalah tersebut.

Mereka yang masuk dalam Fortune 40 Under 40 mampu melakukan terobosan, memberi manfaat bagi sesama, dan menginspirasi setidaknya untuk dua tahun terakhir.

“Dari hampir 200-an kandidat kuat, Fortune Indonesia mengerucutkan menjadi 40 nama,” tulis Fortune.

Selain itu, Angela Tanoesoedibjo juga pernah mandat baru sebagai Chief de Mission (CdM) atau Ketua Kontingen Para Games Indonesia, dalam ajang ASIAN Para Games ke-IV di Hangzhou, Tiongkok.

Dalam pertemuan dengan atlet dan official ASIAN Para Games IV di Kusuma Sahid Prince Hotel, Solo, Jawa Tengah, Sabtu 26 Agustus 2023, Wamenparekraf Angela berharap para atlet dapat menyebarkan semangat perjuangan dan menginspirasi masyarakat Indonesia agar terus berusaha serta pantang menyerah dalam meraih prestasi.