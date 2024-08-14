Daftar Cagub-Cawagub Pilkada 2024 Jagoan PDIP, Tak Ada Nama Anies Baswedan

JAKARTA - PDIP resmi mengumumkan nama yang didukung Calon Gubernur dan Wakil Gubernur (Cagub-Cawagub) dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 di 13 Provinsi Indonesia. Dari belasan sosok itu, tidak ada nama dari Anies Baswedan.

Pembacaan nama-nama calon Kepala Daerah yang diusung PDIP disampaikan oleh Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Rabu (14/8/2024).

"Hari ini, Ibu Megawati akan mengumumkan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah untuk gelombang pertama,” kata Hasto.

Usai membacakan surat resmi dukungan di Pilkada 2024, para jagoan yang diusung PDIP tersebut langsung diperkenalkan kepada seluruh kader partai serta masyarakat.

"Perkenankanlah kami melaporkan kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputri bahwa jumlah total pasangan calon kepala daerah Dan calon wakil kepala daerah yang telah diputuskan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri dan diumumkan pada hari ini berasal dari 305 daerah, tingkat Provinsi sebanyak 13 Provinsi," ujar Hasto.

Adapun, 13 bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur yang resmi diusung PDIP untuk Pilkada serentak tahun 2024, diantaranya;