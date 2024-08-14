Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Saat Jokowi dan Pak Bas Menatap Istana IKN Jelang HUT ke-79 RI

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 14 Agustus 2024 |17:10 WIB
Saat Jokowi dan Pak Bas Menatap Istana IKN Jelang HUT ke-79 RI
Jokowi dan Pak Bas di IKN (Foto: BPMI)
A
A
A

JAKARTA - HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 akan diperingati pada 17 Agustus 2024, hanya tinggal tiga hari. Di tahun 2024 kali ini, peringatan detik-detik proklamasi Kemerdekaan untuk pertama dalam sejarah akan diselenggarakan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Persiapan pun terus dilakukan, bahkan tampak dari unggahan media sosial Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono tampak serius berdiskusi di depan Istana Negara dan Istana Garuda.

Dari dua foto yang diunggah lewat media sosialnya itu, Presiden Jokowi dan Pak Bas -sapaan akrab- Basuki yang saat ini menjabat sebagai Plt Otorita IKN pun salah satunya tampak menatap Istana Negara dan Istana Garuda. Unggahan itu pun terlihat penuh makna yang terlihat dari caption unggahan dua foto tersebut.

“Presiden @jokowi dan Menteri Basuki di depan Istana Negara dan Istana Garuda IKN. Tiga hari menuju upacara peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan RI di Nusantara,” tulis akun resmi Kementerian PUPR, Rabu (14/8/2024).

Sementara itu, Presiden Jokowi sebelumnya juga telah meresmikan Plaza Seremoni Sumbu Kebangsaan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Plaza Seremoni Sumbu Kebangsaan merupakan bagian fasilitas pendukung yang melengkapi keistimewaan Ibu Kota Negara. Ruang terbuka ini menggambarkan keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam lingkungan, dan manusia dengan sesamanya.

 

Plaza Seremoni dibangun Desember 2020-Desember 2023 di atas lahan 9,45 ha yang berada di antara Istana Garuda dengan Taman Kusuma Bangsa dan diapit kantor Kementerian Koordinator. Kawasan ini juga dilengkapi visitor center, retail dan galeri, toilet dan service area, shared street, plaza timur dan barat, central promenade, forest trail dan forest walk, serta amfiteater.

Pada peringatan HUT ke-79 RI tanggal 17 Agustus mendatang, Plaza Seremoni akan difungsikan pada area Ceremonial Lawn (visitor center, amfiteater, forest trail, toilet umum, dan retail/galeri untuk UMKM) yang dapat menampung hingga 8.000 orang.

(Fakhrizal Fakhri )

      
