INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Angela Tanoesoedibjo Terima Bintang Jasa Utama dari Presiden Jokowi 

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 14 Agustus 2024 |17:12 WIB
Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo di Istana Negara (foto: dok ist)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menganugerahkan Bintang Jasa Utama kepada Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf), Angela Tanoesoedibjo di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (14/8/2024).

Angela yang juga Ketua Umum Partai Perindo menerima Bintang Jasa Utama bersama dengan 10 tokoh lainnya. Diantaranya Wamendag Jerry Sambuaga, Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto, Anggota Wantimpres Gandi Sulistyanto hingga Wamendagri John Wempi Wetipo.

Penganugerahan Wamenparekraf Angela -- yang merupakan anggota Kabinet Indonesia Maju itu diwakillkan oleh Wamendag Jerry Sambuaga.

Berikut penerima Bintang Jasa Utama:

1. Wamendag Jerry Sambuaga
2. Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto
3. Anggota Wantimpres Gandi Sulistyanto
4. Wamendagri John Wempi Wetipo
5. Wamenkeu Suahasil Nazara

 

