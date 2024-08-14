Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

BPIP Tegaskan Tak Paksa Paskibraka Lepas Jilbab

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 14 Agustus 2024 |17:17 WIB
BPIP Tegaskan Tak Paksa Paskibraka Lepas Jilbab
BPIP Luruskan Isu Soal Paksaan Paskibraka Lepas Jilbab. Foto; Okezone/Binti.
JAKARTA - Kepala Badan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi menegaskan bahwa pihaknya tidak memaksa Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional 2024 melepas jilbab, sebagaimana diatur dalam konstitusi.

Yudian pun merespon berkembangnya wacana di publik terkait tuduhan kepada BPIP melakukan pemaksaan lepas jilbab pada saat pengukuhan Paskibraka. 

“BPIP menegaskan bahwa tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab,” kata Yudian dalam keterangan resmi yang diterima, Rabu (14/8/2024).

Yudian menjelaskan bahwa sejak awal berdirinya Paskibraka telah dirancang seragam beserta atributnya yang memiliki makna Bhinneka Tunggal Ika. Untuk menjaga dan merawat tradisi kenegaraan tersebut, BPIP telah menerbitkan Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) yang mengatur mengenai tata pakaian dan sikap tampang Paskibraka. 

“Aturan tersebut untuk tahun 2024 telah ditegaskan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 35 Tahun 2024 tentang Standar Pakaian, Atribut, dan Sikap Tampang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka,” jelas Yudian.

 

