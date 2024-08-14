Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

BPIP: Atribut Paskibraka Melambangkan Makna Bhinneka Tunggal Ika

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 14 Agustus 2024 |17:30 WIB
BPIP: Atribut Paskibraka Melambangkan Makna Bhinneka Tunggal Ika
Kepala Badan Ideologi Pancasila Yudian Wahyudi (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Badan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudian Wahyudi menegaskan, atribut Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) melambangkan makna Bhinneka Tunggal Ika. Ini merupakan tradisi kenegaraan dalam pelaksanaan setiap Upacara Peringatan Kemerdekaan RI sejak Indonesia Merdeka yang dirancang oleh Presiden Soekarno.

“Sejak awal berdirinya Paskibraka telah dirancang seragam beserta atributnya yang memiliki makna Bhinneka Tunggal Ika. Maksudnya begini, ketika kita proklamasi itu kan merupakan hasil kumpulan berbagai macam ya Kebhinekaan itu. Nah dalam rangka menjaga kembali, maka dibuatlah Paskibraka ini dalam bentuk uniform untuk menjaga Kebhinekaan itu dalam rangka kesatuan yang dimaksud oleh Bung Karno ya,” ujar Yudian dalam keterangan resmi yang diterima, Rabu (14/8/2024).

Yudian mengatakan, untuk menjaga dan merawat tradisi kenegaraan tersebut BPIP telah menerbitkan Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) yang mengatur mengenai tata pakaian dan sikap tampang Paskibraka.

“Aturan tersebut untuk tahun 2024 telah ditegaskan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 35 Tahun 2024 tentang Standar Pakaian, Atribut, dan Sikap Tampang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka,” kata Yudian.

 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
