INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

2 Dirjen Kemkominfo Mengundurkan Diri dalam 44 Hari, Ada Apa?

Salman Mardira , Jurnalis-Rabu, 14 Agustus 2024 |17:33 WIB
2 Dirjen Kemkominfo Mengundurkan Diri dalam 44 Hari, Ada Apa?
Usman Kansong mundur dari Dirjen IKP Kemkominfo (Okezone.com/Syifa)
A
A
A

JAKARTA - Usman Kansong resmi mundur dari Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo. Ia merupakan Dirjen Kemkominfo kedua yang mengundurkan diri dalam 44 hari terakhir. Sebelumnya Samuel Abrijani Pangerapan juga menanggalkan jabatan Dirjen Aplikasi Informatika (Aptika) usai Pusat Data Nasional Sementara dibobol hacker.

Usman Kansong mengumumkan pengunduran dirinya dari Dirjen IKP Kominfo kepada pers di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Rabu (14/8/2024).

“Saya mengundurkan diri dari Dirjen Informasi Komunikasi Publik Kominfo per 13 Agustus," kata Usman.

Usman menjabat Dirjen IKP sejak dilantik oleh Menkominfo Johnny G Plate pada 10 Agustus 2021 dan ia merasa jabatannya terlalu singkat. 

“Tiga tahun masih terlalu singkat untuk sebuah pengabdian kepada Inndoensia karena pengabdian kepada bangsa, negara, rakyat harus seumur hidup. Tapi mengabdi dan mencintai Indonesia bisa darimana saja,” ujar mantan wartawan ini. 

Usman tak mengungkap alasan detail kenapa mundur. Hanya saja ia menyebut hal ini penting untuk penyegaran.

"Saya sudah 3 tahun, ya sudah butuh penyegaran lah buat diri saya maupun organisasi. Nah kira-kira itu,” tambahnya. 

"Tentu saya akan tetap melaksanakan kerja-kerja komunikasi publik dari luar pemerintahan.” 

 

1 2
      
