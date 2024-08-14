Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M4,9 Guncang Tanggamus Lampung

Arief Setyadi , Jurnalis-Rabu, 14 Agustus 2024 |17:41 WIB
Gempa M4,9 Guncang Tanggamus Lampung
Ilustrasi gempa (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 4,9 guncang wilayah Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung pada Rabu (14/8/2024) sore. Kedalaman gempa bumi 11 Kilometer.   

Demikian informasi yang peroleh dari laman Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

BMKG menyebutkan, gempa bumi tersebut terjadi pada pukul 16.15 WIB. "Pusat gempa berada di laut 134 km barat daya Tanggamus," tulis BMKG melalui laman resminya.

Adapun lokasi koordinat gempa bumi berada pada 6.65 LS - 104.37 BT. Guncangan gempa bumi turut dirasakan di Bengkunat dengan MMI:II.

Belum diketahui ada tidaknya dampak yang ditimbulkan akibat gempa tersebut. Begitu juga dengan korban, belum ada laporan dari BMKG maupun BPBD setempat.

(Arief Setyadi )

      
