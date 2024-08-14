Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Melarang Paskibraka Berjilbab Sikap Tidak Pancasilais 

Opini , Jurnalis-Rabu, 14 Agustus 2024 |17:54 WIB
Melarang Paskibraka Berjilbab Sikap Tidak Pancasilais 
Ali Hanapiah (Foto : Istimewa)
A
A
A

HARI ini, Rabu (14/08/2024) telah beredar berita di harian nasional dan lokal yang pada intinya mengabarkan bahwa sebanyak 18 orang petugas Paskibraka Nasional Tahun 2024, diduga telah "melepas jilbab". Dalam berita-berita itu juga disebutkan bahwa peristiwa tersebut terjadi patut diduga karena adanya tekanan dari pihak Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP), yang sejak tahun 2022, antara lain, mengurusi Paskibraka Nasional. 

Namun, hingga berita ini ditayangkan pihak BPIP belum menjawab atau mengklarifikasi terkait adanya dugaan peran BPIP terkait larangan berjilbab bagi petugas Paskibraka Nasional itu. 

Untuk diketahui, sebelum tahun 2022  pengurusan Paskibraka Nasional dilakukan oleh Kemenpora RI. Peristiwa "lepas jilbab" ini tidak pernah terjadi. Ketentuan tentang diperbolehkannya para Petugas Paskibraka Nasional itu mengenakan jilbab berlaku sejak 2002 lalu.

Adapun ketentuan yang berlaku  pada masa Orde Baru dulu adalah seluruh petugas Paskibraka Nasional yang muslimah tidak diperkenankan berjilbab. 

Diketahui, dari sejumlah utusan dari 38 Provinsi itu (38 orang di antaranya adalah Perempuan) sebanyak 18 Orang di antaranya telah terbiasa mengenakan jilbab, bahkan diketahui ada yang telah mengenakan jilbab sejak SD/Madrasah Ibtidaiyah. 

DPP KNPI sebagai tempat berhimpunnya kader-kader bangsa dan negara sekaligus sebagai laboratorium kader di tingkat pusat dan di daerah dan juga sebagai tempat berhimpunnya OKP PPI (Purna Paskibraka Indonesia) menyampaikan rilis sebagai berikut: 

1. Dugaan adanya tindakan penekanan terhadap para petugas Paskibraka Nasional Tahun 2024 berupa  "pelepasan jilbab" tergolong bentuk pelanggaran berat terhadap pelaksanaan keyakinan/agama yang dianut oleh 18 Orang Petugas Paskibraka Nasional; 

2. Pihak manapun  wajib menjamin pelaksanaan keyakinan/agama yang dianut oleh siapapun, termasuk para petugas Paskibraka Nasional Tahun 2024 ini;

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185147//didik_j_rachbini-ntYu_large.jpg
Hukum Sesat, Ekonomi Rusak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/338/3183002//reni_rinjani_pratiwi-Qq8I_large.jpg
Mengelola Hubungan Kerja di Sektor Domestik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3182029//agus_taufik-nb13_large.jpg
Fenomena Zohran Mamdani dan Energi Baru Politik Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3181955//ferry_kurnia_rizkiyansyah-f7Em_large.jpg
Revisi UU Pemilu Mendesak di Era Prabowo-Gibran, Adopsi Sistem MMP Solusi Politik Berbiaya Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181130//partai_perindo-2IRL_large.jpg
Penciptaan Lapangan Kerja Harus Ditopang Industrialisasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/320/3179523//ecommerce-0GBZ_large.jpg
E-Commerce di Era AI: Ketika Bukti Keaslian Manusia Menjadi Kunci Kepercayaan Digital
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement