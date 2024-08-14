Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

PTUN Menangkan Gugatan Paman Gibran, Suhartoyo Masih Sah Jadi Ketua MK!

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 14 Agustus 2024 |18:05 WIB
PTUN Menangkan Gugatan Paman Gibran, Suhartoyo Masih Sah Jadi Ketua MK!
Hakim MK Anwar Usman/Antara
A
A
A

JAKARTA - Juru bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono, menegaskan Suhartoyo masih sah sebagai Ketua MK, walaupun putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang menyatakan SK pengangkatan Suhartoyo tidak sah. Fajar menjelaskan kalau putusan tersebut belum memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah.

Dia menjelaskan MK diberikan waktu selama 14 hari setelah menerima salinan putusan PTUN, untuk menentukan sikap banding.

"Ya kan masih 14 hari. Kan tidak serta-merta keputusan itu berlaku. Jadi keputusan ini kan belum inkrah ini kan, jadi selama 14 hari ya belum ada perubahan apa pun," ujar Fajar di gedung MK, Rabu (14/8/2024).

Namun kata Fajar, jika tidak mengajukan banding, maka putusan itu telah memiliki kekuatan hukum tetap.

"Kita punya waktu untuk menentukan sikap apakah banding atau tidak. Kalau banding berarti kan belum inkrah putusannya. Tapi kalau kemudian kita tidak menyatakan banding berarti inkrah dalam waktu 14 hari," tuturnya.

Sementara itu, bedasarkan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) yang diikuti oleh 7 hakim konstitusi,  MK akan banding atas putusan tersebut. Kata Fajar alasan banding itu karena putusan PTUN tidak sesuai dengan harapan.

"Ya nanti itu akan dituangkan dalam memori banding lah ya. Yang pasti karena tentu putusan itu tidak sesuai dengan yang diharapkan, dan ada ruang-ruang untuk atau mekanisme untuk men-challenge keputusan itu. Dan itu adalah mekanisme banding itu," ujarnya.

Dia menegaskan, sebelum mengajukan banding MK akan mempelajari secara cermat ratio decidendi dari amar putusan PTUN. Sebab salinan utuh putusan itu bari diterima pihaknya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/08/337/3102465/anwar_usman-OzvH_large.jpg
Anwar Usman Dirawat Usai Terjatuh, Begini Kondisi Paman Gibran Sekarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/14/337/3049078/jubir_mk-wbyK_large.jpg
Alasan MK Ajukan Banding Gugatan Anwar Usman di PTUN : Putusan Tidak Sesuai Dengan Yang Diharapkan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/14/337/3049030/jubir_mk_fajar_laksono-SWvt_large.jpg
Anwar Usman Tak Hadiri Rapat Permusyawaratan Hakim MK, Begini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/14/337/3048887/mk-voBm_large.jpg
PTUN Menangkan Gugatan Paman Gibran, 8 Hakim MK Gelar Rapat Tentukan Sikap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/320/3184846//mentan-OqlQ_large.jpg
Sikapi Putusan MK, Mentan Amran Ungkap Peran Polisi di Kementan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/320/3184253//arsul_sani-fxWP_large.jpg
Segini Harta Kekayaan Arsul Sani, Hakim MK yang Dituduh Pakai Ijazah Palsu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement