Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Terima Bintang Jasa Utama dari Presiden Jokowi, Angela Tanoesoedibjo Bakal Terus Eksplor Keindahan Indonesia 

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 14 Agustus 2024 |18:16 WIB
Terima Bintang Jasa Utama dari Presiden Jokowi, Angela Tanoesoedibjo Bakal Terus Eksplor Keindahan Indonesia 
Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo di Istana Negara (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menganugerahkan Bintang Jasa Utama kepada Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) Angela Tanoesoedibjo di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (14/8/2024).

Wamenparekraf Angela -- yang merupakan anggota Kabinet Indonesia Maju itu berkeinginan akan terus mengekplorasi keindahan Indonesia.

"Pastinya pertama kalau misalnya sebagai saya akan terus eksplor Indonesia karena masih banyak yang indah," kata Angela di Istana Negara, Jakarta, Rabu (14/8/2024).

Angela yang juga Ketua Umum Partai Perindo itu, juga akan mendorong komitmen dari kepala daerah untuk ikut serta mendorong perkembangan pariwisata.

"Saya akan terus mendorong karena juga sebagai Ketua Umum Partai Perindo kami juga ada kepala-kepala dari partai Perindo yang kami dorong dan kami berkomitmen untuk mendorong pariwisata Indonesia melalui kepala daerah kami juga caleg kami yang bertugas," jelasnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184902//ceo_inews_media_group_angela_tanoesoedibjo-kG3S_large.jpg
Angela Tanoesoedibjo: APN 2025 Jadi Inspirasi Anak Muda dalam Pembangunan Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184898//ceo_inews_media_group_angela_tanoesoedibjo-yZ7E_large.jpg
Angela Tanoesoedibjo: Media Kunci Jaga Persatuan di Era Hoaks Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/320/3184873//angela-4J95_large.jpg
Angela Tanoesoedibjo Soroti Hoaks: Menyebar Enam Kali Lebih Cepat daripada Fakta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/65/3184771//riwayat_pendidikan-2hOb_large.jpg
Riwayat Pendidikan Rospita Vici Paulyn, Hakim KIP yang Semprot UGM di Sidang Ijazah Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/320/3184638//jokowi-imr2_large.jpg
Jokowi Jelaskan Arah Pembangunan RI di Bloomberg New Economy Forum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/65/3182728//roy-tn6h_large.jpg
Perbandingan Pendidikan Jokowi dengan Roy Suryo, Ternyata Sama-Sama Lulusan UGM
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement