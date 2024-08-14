Terima Bintang Jasa Utama dari Presiden Jokowi, Angela Tanoesoedibjo Bakal Terus Eksplor Keindahan Indonesia

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menganugerahkan Bintang Jasa Utama kepada Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) Angela Tanoesoedibjo di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (14/8/2024).

Wamenparekraf Angela -- yang merupakan anggota Kabinet Indonesia Maju itu berkeinginan akan terus mengekplorasi keindahan Indonesia.

"Pastinya pertama kalau misalnya sebagai saya akan terus eksplor Indonesia karena masih banyak yang indah," kata Angela di Istana Negara, Jakarta, Rabu (14/8/2024).

Angela yang juga Ketua Umum Partai Perindo itu, juga akan mendorong komitmen dari kepala daerah untuk ikut serta mendorong perkembangan pariwisata.

"Saya akan terus mendorong karena juga sebagai Ketua Umum Partai Perindo kami juga ada kepala-kepala dari partai Perindo yang kami dorong dan kami berkomitmen untuk mendorong pariwisata Indonesia melalui kepala daerah kami juga caleg kami yang bertugas," jelasnya.