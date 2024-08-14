Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Terima Bintang Jasa Utama, Angela Tanoesoedibjo: Memacu untuk Semakin Mengabdi bagi Masyarakat 

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 14 Agustus 2024 |18:21 WIB
Terima Bintang Jasa Utama, Angela Tanoesoedibjo: Memacu untuk Semakin Mengabdi bagi Masyarakat 
Angela Tanoesoedibjo Terima Bintang Jasa Utama (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menganugerahkan Bintang Jasa Utama kepada Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) Angela Tanoesoedibjo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (14/8/2024). Angela pun mengungkapkan terima kasih atas apresiasinya kepada Kepala Negara.

"Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dan tentunya ini merupakan suatu apresiasi dan saya berharap ini bisa menjadi motivasi," kata Angela di Istana Negara, Jakarta, Rabu (14/8/2024).

Penganugerahan Wamenparekraf Angela -- yang merupakan anggota Kabinet Indonesia Maju itu, dirinya persembahkan untuk seluruh stakeholder di Kemenparekraf. Karena Angela yang juga Ketua Umum Partai Perindo itu telah mengabdikan diri sebagai Wamenparekraf hampir kurang lebih lima tahun.

"Dan tentunya ini juga saya abdikan untuk seluruh stakeholder pariwisata. Karena selama lima tahun belakangan ini memang saya bertugas di Kemenparekraf," kata Angela.

"Semoga ini memacu kami untuk semakin bisa mengabdi untuk masyarakat khususnya di pariwisata kedepannya," tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, Angela yang juga Ketua Umum Partai Perindo menerima Bintang Jasa Utama bersama dengan 10 tokoh lainnya. Diantaranya Wamendag Jerry Sambuaga, Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto, Anggota Wantimpres Gandi Sulistyanto hingga Wamendagri John Wempi Wetipo.

Penganugerahan Wamenparekraf Angela -- yang merupakan anggota Kabinet Indonesia Maju itu diwakillkan oleh Wamendag Jerry Sambuaga.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/14/337/3049066/perindo-931o_large.jpg
Jejak Karier Politik Wamen Angela Tanoesoedibjo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/14/337/3049022/angela_tanoesoedibjo-dWme_large.jpg
Tiba di Istana, Angela Tanoesoedibjo Bakal Terima Tanda Jasa Kehormatan dari Presiden Jokowi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/07/298/3045646/angela_tanoesoedibjo-JTKb_large.jpeg
Angela Tanoesoedibjo Ingin Indonesia Bisa Ekspor Bawang Goreng hingga Tempe 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/03/194/3043711/angela_tanoesoedibjo-RPX8_large.jpg
7 Potret Cantik Angela Tanoesoedibjo yang Kini Jadi Ketua Umum Partai Perindo, Auranya Berkelas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/01/337/3042681/angela_tanoesoedibjo-AGFd_large.jpg
Angela Tanoesoedibjo Jadi Ketum Perindo, Sekjen NasDem: Semoga Transformasi Menghantar Menuju Parlemen 2029
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/406/3038059/wamenparekraf_angela_tanoesoedibjo_berharap_layanan_daycare_bisa_mendorong_produktivitas_pegawai-Ylty_large.jpg
Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Berharap Layanan Daycare Bisa Dorong Produktivitas Pegawai
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement