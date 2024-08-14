Terima Bintang Jasa Utama, Angela Tanoesoedibjo: Memacu untuk Semakin Mengabdi bagi Masyarakat

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menganugerahkan Bintang Jasa Utama kepada Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) Angela Tanoesoedibjo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (14/8/2024). Angela pun mengungkapkan terima kasih atas apresiasinya kepada Kepala Negara.

"Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dan tentunya ini merupakan suatu apresiasi dan saya berharap ini bisa menjadi motivasi," kata Angela di Istana Negara, Jakarta, Rabu (14/8/2024).

Penganugerahan Wamenparekraf Angela -- yang merupakan anggota Kabinet Indonesia Maju itu, dirinya persembahkan untuk seluruh stakeholder di Kemenparekraf. Karena Angela yang juga Ketua Umum Partai Perindo itu telah mengabdikan diri sebagai Wamenparekraf hampir kurang lebih lima tahun.

"Dan tentunya ini juga saya abdikan untuk seluruh stakeholder pariwisata. Karena selama lima tahun belakangan ini memang saya bertugas di Kemenparekraf," kata Angela.

"Semoga ini memacu kami untuk semakin bisa mengabdi untuk masyarakat khususnya di pariwisata kedepannya," tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, Angela yang juga Ketua Umum Partai Perindo menerima Bintang Jasa Utama bersama dengan 10 tokoh lainnya. Diantaranya Wamendag Jerry Sambuaga, Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto, Anggota Wantimpres Gandi Sulistyanto hingga Wamendagri John Wempi Wetipo.

