Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

PDIP : Masih Ada yang Mau Atur Pilkada Jakarta dan Banten

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 14 Agustus 2024 |18:25 WIB
PDIP : Masih Ada yang Mau Atur Pilkada Jakarta dan Banten
Sekjen PDIP Hasto. Foto: Okezone/Felldy.
A
A
A

JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengungkap alasan partainya hingga saat ini belum mengumumkan bakal calon kepala daerah (cakada) yang akan tampil di Pilkada Jakarta dan Banten.

Hasto memastikan, PDIP tidak ingin terburu-buru mengumumkan cakada di kedua provinsi tersebut. Dia pun secara tegas menyebut ada pihak lain yang mencoba mengatur.

"Kita lihat permainan dulu karena masih ada yang mau mengatur-ngatur," kata Hasto saat ditemui usai pengumuman calon kepala daerah dari PDIP geombang pertama di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Rabu (14/8/2024).

Meski begitu, politisi asal Yogyakarta ini enggan mengungkap secara jelas sosok yang mengatur tersebut. Namun, dia memastikan jika PDIP akan terus memantau manuver politik itu.

"Sampai kemana mengatur itu mengalir sampai jauh kita akan lihat dulu. Itu seni dalam politik," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/340/3161652/saparudin-UVSE_large.jpg
Pilkada Ulang Pangkalpinang, Saparudin Dirundung Duka Kakaknya Meninggal Sebelum Debat Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136432/bawaslu-VREY_large.jpg
Bawaslu Catat Ada 308 Aduan dalam Pelaksanaan PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136350/kpu_ri-IoLc_large.jpg
KPU: 19 Daerah Selesai Gelar PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136317/mk-cWCV_large.jpg
Gugatan PSU Pilbup Puncak Jaya Kandas di MK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136309/pilkada-U130_large.jpg
DPR Rapat dengan KPU-Bawaslu Evaluasi PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/19/340/3132163/psu-GfO3_large.jpg
PSU Pilkada Kukar, Quick Count SCL: Aulia-Rendi 56,56%, Awang–Ahmad 14,31%, Dede-Alif 29,13%
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement