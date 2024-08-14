PDIP : Masih Ada yang Mau Atur Pilkada Jakarta dan Banten

JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengungkap alasan partainya hingga saat ini belum mengumumkan bakal calon kepala daerah (cakada) yang akan tampil di Pilkada Jakarta dan Banten.

Hasto memastikan, PDIP tidak ingin terburu-buru mengumumkan cakada di kedua provinsi tersebut. Dia pun secara tegas menyebut ada pihak lain yang mencoba mengatur.

"Kita lihat permainan dulu karena masih ada yang mau mengatur-ngatur," kata Hasto saat ditemui usai pengumuman calon kepala daerah dari PDIP geombang pertama di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Rabu (14/8/2024).

Meski begitu, politisi asal Yogyakarta ini enggan mengungkap secara jelas sosok yang mengatur tersebut. Namun, dia memastikan jika PDIP akan terus memantau manuver politik itu.

"Sampai kemana mengatur itu mengalir sampai jauh kita akan lihat dulu. Itu seni dalam politik," ujarnya.