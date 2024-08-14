Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Akademisi Oxford Gandeng PKB Kampanye Bahaya Aborsi

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 14 Agustus 2024 |18:32 WIB
Akademisi Oxford Gandeng PKB Kampanye Bahaya Aborsi
Akademisi Oxford Gandeng PKB Kampanye Bahaya Aborsi/ist
JAKARTA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar menerima kunjungan Dr. Calum Miller. Calum merupakan seorang dokter dari University of Oxford Medical School sekaligus aktivis Pro Life.

Muhaimin menyambut baik kunjungan dr. Calum beserta rombongan. Ia juga menyatakan siap berkolaborasi dalam kampanye bahaya aborsi atau Pro Life di Indonesia.

"Topik Pro Life ini sangat penting buat PKB. Pro Life menjadi penting buat kita untuk bekerja lebih sungguh-sungguh menyangkut kesejahteraan ibu dan anak. Tentu PKB sangat siap untuk terus melakukan kerja-kerja seperti ini," ujarnya di kantor DPP PKB, Rabu (14/8/2024).

Cak Imin – panggilan akrabnya-- menerima kedatangan Calum didampingi Ketua DPP PKB Bidang Kesehatan Nihayatul Wafiroh, Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa Siti Mukaromah, Wasekjen DPP PKB Anggia Ermarini, serta anggota Komisi IX DPR RI Arzeti Bilbina.

Sementara Calum hadir bersama Voice of the Voiceless USA Matthew Merill, drg. Hedwin Kadrianto, Sp.PM, Yehezkiel Tambunan, SH, serta dr. Dorothy Gabriella.

"Kita tadi diskusi bagaimana cara pencegahan aborsi, alasan logis dan bagaimana kita bisa mensupport di parlemen juga undang-undang," kata Ninik, sapaan akrab Nihayatul Wafiroh.

Masih di tempat yang sama, Calum Miller menilai praktik aborsi sebagai salah satu isu yang seringkali dibahas bukan hanya di Indonesia, tapi juga di dunia internasional. Isu ini mengundang banyak perdebatan dan perbedaan pandangan.

Oleh karena itu, dia ia mengajak PKB untuk berkolaborasi mengkampanyekan bahaya aborsi sekaligus cara mengantisipasinya. Menurut dia, ada banyak solusi yang bisa diambil seorang perempuan dalam kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) selain aborsi.

 

