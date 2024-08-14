Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tanda Tanya Nasib Anies di Pilkada Jakarta, Surya Paloh : Susah Beliau untuk Maju

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 14 Agustus 2024 |18:59 WIB
Tanda Tanya Nasib Anies di Pilkada Jakarta, Surya Paloh : Susah Beliau untuk Maju
Surya Paloh. Foto: Okezone/Raka Dwi.
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh angkat bicara mengenai tanda tanya nasib Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024. Ia mengakui bahwa Anies sulit untuk maju dalam kontestasi tersebut.

"Pak Anies ya kalian tahu situasi yang ada," kata Surya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (14/8/2024).

Surya Paloh menyebut bahwa Anies dinilai susah untuk maju pada Pilkada Jakarta 2024. Sayangnya, Ia tak menjelaskan situasi sulit apa yang dimaksud. 

"Barangkali susah beliau untuk maju dalam pilkada Jakarta ini," ujar Surya.

Saat ditanyai alasan Anies sulit maju Pilkada, Surya meminta semua pihak untuk menanyakan langsung kepada mantan Gubernur Jakarta itu.

"Coba tanya Pak Anies hanya dia yang bisa menjawabnya, diperlukan persyaratan untuk  memenuhi ketentuan undang-undang yang ada," ucap Surya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/340/3161652/saparudin-UVSE_large.jpg
Pilkada Ulang Pangkalpinang, Saparudin Dirundung Duka Kakaknya Meninggal Sebelum Debat Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136432/bawaslu-VREY_large.jpg
Bawaslu Catat Ada 308 Aduan dalam Pelaksanaan PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136350/kpu_ri-IoLc_large.jpg
KPU: 19 Daerah Selesai Gelar PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136317/mk-cWCV_large.jpg
Gugatan PSU Pilbup Puncak Jaya Kandas di MK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136309/pilkada-U130_large.jpg
DPR Rapat dengan KPU-Bawaslu Evaluasi PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/19/340/3132163/psu-GfO3_large.jpg
PSU Pilkada Kukar, Quick Count SCL: Aulia-Rendi 56,56%, Awang–Ahmad 14,31%, Dede-Alif 29,13%
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement