Tanda Tanya Nasib Anies di Pilkada Jakarta, Surya Paloh : Susah Beliau untuk Maju

JAKARTA - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh angkat bicara mengenai tanda tanya nasib Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024. Ia mengakui bahwa Anies sulit untuk maju dalam kontestasi tersebut.

"Pak Anies ya kalian tahu situasi yang ada," kata Surya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (14/8/2024).

Surya Paloh menyebut bahwa Anies dinilai susah untuk maju pada Pilkada Jakarta 2024. Sayangnya, Ia tak menjelaskan situasi sulit apa yang dimaksud.

"Barangkali susah beliau untuk maju dalam pilkada Jakarta ini," ujar Surya.

Saat ditanyai alasan Anies sulit maju Pilkada, Surya meminta semua pihak untuk menanyakan langsung kepada mantan Gubernur Jakarta itu.

"Coba tanya Pak Anies hanya dia yang bisa menjawabnya, diperlukan persyaratan untuk memenuhi ketentuan undang-undang yang ada," ucap Surya.