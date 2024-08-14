Dukungan Kuat ke Bahlil, Agung Laksono: Pemilihan Ketum Golkar Berpotensi Aklamasi

JAKARTA - Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono menilai, tokoh senior partai berlambang pohon beringin seperti Agus Gumiwang Kartasasmita hingga Bambang Soesatyo (Bamsoet) tak bisa melawan Bahlil Lahadalia dalam pemilihan Ketua Umum Partai Golkar. Sehingga, Bahlil berpotensi terpilih aklamasi.

Pernyataan itu dilontarkan Agung saat disinggung terkait adanya potensi head to head Bahlil melawan tokoh senior Golkar seperti Agus Gumiwang hingga Bamsoet.

"Eeee saya tidak melihat ya (Bahlil head to head dengan tokoh senior Golkar), kalau tokoh-tokoh yang dianggap punya kemampuan mungkin ada banyak ya termasuk Agus Gumiwang, Bamsoet. Tapi yang secara sungguh-sungguh dan punya dukungan yang kita dengar dari daerah maupun dari berbagai percakapan-percakapan internal Partai Golkar ya hanya Bahlil," kata Agung saat dihubungi, Rabu (14/8/2024).

Kendati demikian, Agung menilai, pemilihan Ketua Umum Partai Golkar berpotensi aklamasi dengan calon kuat Bahlil. Apalagi, kata Agung, pemilihan pimpinan di sebuah organisasi bisa dilakukan musyawarah mufakat atau dengan voting.

"Oh bisa, bisa saja kan (Bahlil aklamasi). Begini mas proses pemilihan itu sama seperti dimana-mana, di DPR juga atau partai lain atau di ormas bahwa pemilihan ketua umum ketuanya itu kan bisa dengan cara musyawarah mufakat bilamana tidak tercapai kata musyawarah mufakat baru dipikirkan dengan cara voting pengambilan suara," katanya.

"Dan itu kami sudah terbiasa melakukan hal itu jadi kami utamakan musyawarah mufakat. Kalau misalkan musyawarah mufakat bisa menyelesaikan soal yasudah itu yang terbaik dan itu tetap demokratis," imbuh Agung.

Lebih lanjut, Agung menilai, Agus tidak akan maju. Hal itu didasari lantaran sikap Agus yang tak ingin maju pada pemilihan definitif Ketua Umum Golkar. "Jadi Pak Agus Gumiwang dia sedia siap menjadi Plt ketua umum sampai pada Munas dan dia tidak ingin maju lagi itu sudah disampaikan secara jelas di media juga saya baca. Jadi, berarti dengan demikian hanya Bahlil satu-satunya," pungkasnya.

(Arief Setyadi )