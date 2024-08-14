Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

PDIP Dapat Info Skenario Calon Tunggal Pilkada di Wilayah Penghasil Tambang Emas

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 14 Agustus 2024 |19:21 WIB
PDIP Dapat Info Skenario Calon Tunggal Pilkada di Wilayah Penghasil Tambang Emas
Sekjen PDIP Hasto. Foto: Okezone/Hasto.
A
A
A

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengungkap adanya upaya atau skenario untuk menghadirkan calon tunggal pada Pilkada 2024. Kali ini, informasi yang didapat, upaya itu coba dilakukan di wilayah penghasil tambang Emas.

Hal ini diungkapkan Hasto usai PDIP melaksanakan pengumuman gelombang pertama calon kepala daerah (Cakada) di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2024). Sayangnya, Hasto tak tegas wilayah yang dimaksud. 

"Kami juga banyak mendengar ada beberapa upaya untuk mengganjal. Ada satu wilayah yang karena ada tambang emas lalu mencoba dibuat calon tunggal," kata Hasto.

Hasto menyebut, skenario ini membuat partai-partai lain coba ditutup aksesnya untuk dapat secara bebas mencalonkan di wilayah tersebut. Menurutnya, upaya skenario ini seperti terlihat ada kepentingan-kepentingan tertentu di balik pencalonan tersebut.

"Seharusnya bumi air dan kekayaan alam yang dikandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Inilah yang diluruskan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri tentang watak kekuasaan yang seharusnya untuk rakyat," tutur Hasto. 

Untuk wilayah penghasil tambang emas terbesar Indonesia berada di Provinsi Papua. Dimana hasil alam itu dikelola oleh PT Freeport Indonesia.

(Puteranegara Batubara)

      
