HOME NEWS NASIONAL

Surya Paloh Beri Sinyal NasDem Gabung KIM dan Masuk Pemerintahan Prabowo-Gibran

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 14 Agustus 2024 |20:03 WIB
Surya Paloh Beri Sinyal NasDem Gabung KIM dan Masuk Pemerintahan Prabowo-Gibran
Ketum NasDem Surya Paloh (Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh memberi sinyal bahwa NasDem akan gabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) dan masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

"Itu sudah saya jelaskan sejak awal. Artinya terlepas soal itu, NasDem memposisikan diri langsung untuk berada dalam pemerintahan," kata Surya di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu (14/8/2024).

Terkait keikutsertaan Nasdem untuk bergabung dengan KIM di Pilkada Jakarta 2024, Surya kembali menegaskan posisi partainya.

"Saya pikir itu sudah jelas (akan gabung KIM)," kata Paloh.

Terkait rekomendasi dukungan NasDem yang sudah diberikan ke Anies Baswedan untuk maju Pilgub Jakarta, Surya Paloh mengaku saat ini posisinya sulit. Karena NasDem tak bisa mengusung sendiri cagub di DKI, harus berkoalisi dengan partai lain agar cukup kursi.

"Barangkali susah beliau untuk maju dalam pilkada Jakarta ini," kata Surya.

 

