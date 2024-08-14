Angela Tanoesoedibjo Terima Bintang Jasa Utama, Pakar: Dia Berkontribusi Penting dalam Pembangunan Indonesia

JAKARTA - Pakar Politik Adi Prayitno mengaku tak heran bila Presiden Joko Widodo (Jokowi) menganugerahkan penghargaan Tanda Kehormatan Bintang Jasa Utama kepada Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) Angela Tanoesoedibjo. Penganugerahan itu dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta pada Rabu (14/8/2024).

"Maka tidak mengherankan kalau kemudian orang-orang, tokoh muda seperti Angela Tanoesoedibjo itu juga mendapatkan (penghargaan)," kata Adi saat dikonfirmasi Rabu (14/8/2024).

Dia membaca, penghargaan itu sebagai salah satu bentuk apresiasi pemerintah kepada sosok atau figur-figur muda yang dinilai punya kontribusi positif terhadap negara ini. Salah satunya ialah Angela Tanoesoedibjo.

"Mbak Angela ini dinilai punya kontribusi penting ya, yang saya kira sangat penting bagi pembangunan di Indonesia selama ini," ujarnya.

Sebagai informasi Angela yang juga Ketua Umum Partai Perindo menerima Bintang Jasa Utama bersama dengan 10 tokoh lainnya.

Di antaranya Wamendag Jerry Sambuaga, Wakil Ketua MPR Yandri Susanto, Anggota Wantimpres Gandi Sulistyanto, hingga Wamendagri John Wempi Wetipo. Penganugerahan Wamenparekraf Angela -- yang merupakan anggota Kabinet Indonesia Maju itu diwakilkan oleh Wamendag Jerry Sambuaga.