Airlangga Respons Agus Gumiwang Jadi Plt Ketum Golkar Penggantinya

JAKARTA - Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi perihal terpilihnya Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum DPP Partai Golkar pasca-dirinya mengundurkan diri.

"Biar itu (yang jawab) partai," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (14/8/2024).

Terkait pengunduran dirinya, Airlangga menyebut bahwa sudah dengan jelas disampaikan dalam keterangan videonya. Termasuk terkait dengan ada tidaknya desakan untuk mundur, Airlangga kembali menegaskan bahwa dalam video keterangannya sudah sangat jelas.

"Video sudah jelas," kata Airlangga.

Sebagaimana diketahui Agus Gumiwang Kartasasmita dipilih menjadi Plt Ketua Umum Partai Golkar, menggantikan Airlangga Hartarto yang mengundurkan diri. Agus dipilih dalam rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Selasa 13 Agustus 2024 malam.