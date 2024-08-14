Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sambangi KPK, Tokoh Antikorupsi Ingatkan Bahaya Reinkarnasi Nepotisme hingga Blok Medan

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 14 Agustus 2024 |20:45 WIB
Sambangi KPK, Tokoh Antikorupsi Ingatkan Bahaya Reinkarnasi Nepotisme hingga Blok Medan
Busyro Muqoddas dkk (Okezone.com/Khabibi)
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah tokoh aktivis antikorupsi menyambangi Gedung Merah Putih KPK di Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (14/8/2024). Mereka yang terdiri dari mantan pimpinan hingga eks pegawai KPK bertemu langsung dengan Ketua KPK sementara Nawawi Pomolango mengingatkan tentang menguatnya praktik korupsi dan nepotisme yang membahayakan negara.

Mantan pimpinan KPK, Busyro Muqoddas menyatakan bahwa pihaknya melakukan audiensi untuk membahas situasi negara dan sejumlah persoalan genting bangsa yang harus diperhatikan serius oleh KPK. 

"Kasus itu kami diskusikan tidak lepas dari persoalan-persoalan politik yang episentrum politiknya ada di Istana Negara," kata Busyro seusai pertemuan tersebut. 

"Apalagi kami membaca di Istana Negara itu sudah ada proses reinkarnasi nepotisme yang dulu di era Orde Baru telah dilarang oleh salah satu Tap MPR, sekarang malah mengalami kebangkitan, kebangkitan kembali secara lebih mengeras, yaitu dinasti politik, nepotisme," sambungnya.

Tidak hanya itu, Busyro pun menyebutkan ada tiga hal lain yang juga sempat dibahas dalam pertemuan tersebut, salah satunya mencuatnya istilah 'blok medan' hingga perkara yang menyeret eks Ketua KPK, Firli Bahuri. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185132//kpk-3btO_large.jpg
KPK Terus Gali Keterangan Biro Perjalanan Terkait Kasus Kuota Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3185115//kapuspenkum_kejagung_anang_supriatna-uQpv_large.jpg
Kejagung Tepis Kabar Tukar Guling Perkara dengan KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3185104//kpk_pamerkan_uang_rp300_miliar_di_gedung_merah_putih-xWr0_large.jpg
KPK Ungkap Alasan Hadirkan Tumpukan Uang Rp300 Miliar dalam Kasus PT Taspen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3185094//juru_bicara_kpk_budi-2Epf_large.jpg
Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi Divonis 4,5 Tahun Penjara, Begini Respons KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3185048//juru_bicara_kpk_budi_prasetyo-gE1N_large.jpg
KPK Panggil Dius Enumbi sebagai Saksi Kasus Dana Operasional Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3185017//gedung_kpk-G0cl_large.jpg
KPK Periksa Sesditjen Kemenkes Terkait Kasus Korupsi Proyek RSUD Kolaka Timur
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement