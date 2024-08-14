Sambangi KPK, Tokoh Antikorupsi Ingatkan Bahaya Reinkarnasi Nepotisme hingga Blok Medan

JAKARTA - Sejumlah tokoh aktivis antikorupsi menyambangi Gedung Merah Putih KPK di Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (14/8/2024). Mereka yang terdiri dari mantan pimpinan hingga eks pegawai KPK bertemu langsung dengan Ketua KPK sementara Nawawi Pomolango mengingatkan tentang menguatnya praktik korupsi dan nepotisme yang membahayakan negara.

Mantan pimpinan KPK, Busyro Muqoddas menyatakan bahwa pihaknya melakukan audiensi untuk membahas situasi negara dan sejumlah persoalan genting bangsa yang harus diperhatikan serius oleh KPK.

"Kasus itu kami diskusikan tidak lepas dari persoalan-persoalan politik yang episentrum politiknya ada di Istana Negara," kata Busyro seusai pertemuan tersebut.

"Apalagi kami membaca di Istana Negara itu sudah ada proses reinkarnasi nepotisme yang dulu di era Orde Baru telah dilarang oleh salah satu Tap MPR, sekarang malah mengalami kebangkitan, kebangkitan kembali secara lebih mengeras, yaitu dinasti politik, nepotisme," sambungnya.

Tidak hanya itu, Busyro pun menyebutkan ada tiga hal lain yang juga sempat dibahas dalam pertemuan tersebut, salah satunya mencuatnya istilah 'blok medan' hingga perkara yang menyeret eks Ketua KPK, Firli Bahuri.