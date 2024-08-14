Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Skandal Demurrage Impor Beras Rp294 Miliar, Aparat Penegak Hukum Diminta Punya Perspektif Menyelamatkan Petani

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 14 Agustus 2024 |21:01 WIB
Skandal <i>Demurrage</i> Impor Beras Rp294 Miliar, Aparat Penegak Hukum Diminta Punya Perspektif Menyelamatkan Petani
Ilustrasi
A
A
A

JAKARTA - Pengamat ekonomi politik Salamuddin Daeng meminta agar skandal demurrage atau denda impor beras sebesar Rp 294,5 miliar dapat diusut tuntas sampai ke akar-akarnya. Dia menekankan, aparat penegak hukum dapat mempunyai perspektif menyelamatkan petani dengan mengusut tuntas skandal demurrage atau denda impor beras sebesar Rp 294,5 miliar ini.

Demikian disampaikan Salamuddin Daeng menanggapi skandal demurrage Rp 294,5 miliar yang menyeret  Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi. Demurrage sebesar Rp 294,5 miliar ini diperkuat dengan keberadaan 1.600 kontainer berisi beras ilegal yang tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok, dan Tanjung Perak. 

“Aparat penegak hukum harus punya perspektif  menyelamatkan petani, jadi serius menangani masalah skandal demurrage Rp 294,5 miliar ini,” tegas dia, Rabu,(14/8/2024).

Salamuddin Daeng melanjutkan, aparat penegak hukum harus dapat mengusut tuntas skandal demurrage ini lantaran impor beras disaat masa panen petani merupakan kejahatan. Apalagi, kata dia, terdapat denda hingga Rp 294,5 miliar dengan adanya keberadaan 1.600 kontainer beras ilegal.

“Harus diusut tuntas, (beras impor) legal saja kejahatan kalau sekarang di saat panen, apalagi ilegal,” ungkap dia.

Salamuddin Daeng menegaskan , pemerintah seharusnya dapat fokus untuk membantu petani dengan tidak melakukan impor beras di masa panen. Salamuddin Daeng sekali lagi mengingatkan, impor beras disaat musim panen merupakan kejahatan kepada petani.

“Sementara sekarang harga gabah petani anjlok, jauh dibawah harga gabah tahun lalu. Seharusnya pemerintah membantu petani dengan tidak impor beras dimasa panen,” tandasnya.

Sebelumnya,  Kementerian Perindustrian mengungkapkan terdapat 1.600 kontainer dengan nilai demurrage Rp 294,5 miliar berisi beras ilegal yang tertahan di  Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta dan Tanjung Perak, Surabaya. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185153//kpk-wvOS_large.jpg
KPK Bantah Rp300 Miliar yang Dipamerkan Hasil Pinjaman Bank
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185150//nadiem_makarim-ACZh_large.jpg
Kuasa Hukum Tegaskan Nadiem Makarim Tak Terlibat Kasus Google Cloud
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185132//kpk-3btO_large.jpg
KPK Terus Gali Keterangan Biro Perjalanan Terkait Kasus Kuota Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3185104//kpk_pamerkan_uang_rp300_miliar_di_gedung_merah_putih-xWr0_large.jpg
KPK Ungkap Alasan Hadirkan Tumpukan Uang Rp300 Miliar dalam Kasus PT Taspen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184976//kpk-Xzsm_large.jpg
KPK Beberkan Asal-usul Uang Rp300 Miliar yang Dipamerkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/337/3184834//plt_deputi_penindakan_dan_eksekusi_kpk_asep_guntur_rahayu-nSZo_large.jpg
Serahkan Rp883 Miliar ke Taspen Padahal Kerugian Negara Rp1 Triliun, KPK Ungkap Alasannya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement