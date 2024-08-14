Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ahok Buka Suara Terkait Peluang Anies Baswedan Diusung PDIP di Pilgub DKI Jakarta

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 14 Agustus 2024 |21:04 WIB
Ahok Buka Suara Terkait Peluang Anies Baswedan Diusung PDIP di Pilgub DKI Jakarta
Anies Baswedan
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPP PDI-Perjuangan, Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok angkat bicara soal peluang Anies Baswedan diusung partainya untuk maju dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024.

Ahok menyampaikan bahwa PDIP merupakan partai kader. Sehingga, partai selalu menyiapkan kader-kader terbaik untuk menjadi calon pemimpin.

"Saya kira orang untuk orang luar itu baru bisa kalau kita tidak punya kader untuk maju. Biasanya seperti itu di PDI-Perjuangan," kata Ahok di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2024).

