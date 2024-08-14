JAKARTA - Ketua DPP PDI-Perjuangan, Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok angkat bicara soal peluang Anies Baswedan diusung partainya untuk maju dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024.
Ahok menyampaikan bahwa PDIP merupakan partai kader. Sehingga, partai selalu menyiapkan kader-kader terbaik untuk menjadi calon pemimpin.
"Saya kira orang untuk orang luar itu baru bisa kalau kita tidak punya kader untuk maju. Biasanya seperti itu di PDI-Perjuangan," kata Ahok di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2024).