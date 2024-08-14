Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Angela Tanoesoedibjo Terima Tanda Kehormatan Bintang Jasa Utama dari Jokowi, Apresiasi Negara Atas Prestasinya

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 14 Agustus 2024 |21:07 WIB
Angela Tanoesoedibjo Terima Tanda Kehormatan Bintang Jasa Utama dari Jokowi, Apresiasi Negara Atas Prestasinya
Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo (Okezone.com/Aziz Indra)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menganugerahi penghargaan Tanda Kehormatan Bintang Jasa Utama kepada Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) Angela Tanoesoedibjo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (14/8/2024). Menurut pengamat politik Adi Prayitno, itu sebagai bentuk apresiasi negara atas prestasi Angela Tanoe.

"Ini pengakuan dari negara, sebagai bentuk apresiasi betapa Angela itu dinilai punya prestasi yang cukup sangat positif dan sangat inspiratif," kata Adi.

Lebih lanjut, apresiasi pemerintah ini tentunya akan diberikan kepada sosok atau figur - figur muda, yang dinilai punya kontribusi positif terhadap pembangunan bangsa Indonesia.

"Mba Angela ini dinilai punya kontribusi penting ya, yang saya kira sangat penting bagi pembangunan di Indonesia selama ini," katanya.

Maka dari itu, dirinya pun tak merasa heran bila Angela mendapatkan penghargaan ini.

"Maka tidak mengherankan kalau kemudian orang-orang, tokoh muda seperti Angela Tanoesoedibjo itu juga mendapatkan (penghargaan)," kata Adi.

Sebagai informasi Angela yang juga Ketua Umum Partai Perindo menerima Bintang Jasa Utama bersama dengan 10 tokoh lainnya.

Di antaranya Wamendag Jerry Sambuaga, Wakil Ketua MPR Yandri Susanto, Anggota Wantimpres Gandi Sulistyanto, hingga Wamendagri John Wempi Wetipo. Penganugerahan Wamenparekraf Angela -- yang merupakan anggota Kabinet Indonesia Maju itu diwakilkan oleh Wamendag Jerry Sambuaga.

Berikut Penerima Bintang Jasa Utama 
1. Wamendag Jerry Sambuaga 

2. Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto 

3. Anggota Wantimpres Gandi Sulistyanto 

4. Wamendagri John Wempi Wetipo

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184902//ceo_inews_media_group_angela_tanoesoedibjo-kG3S_large.jpg
Angela Tanoesoedibjo: APN 2025 Jadi Inspirasi Anak Muda dalam Pembangunan Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184898//ceo_inews_media_group_angela_tanoesoedibjo-yZ7E_large.jpg
Angela Tanoesoedibjo: Media Kunci Jaga Persatuan di Era Hoaks Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/320/3184873//angela-4J95_large.jpg
Angela Tanoesoedibjo Soroti Hoaks: Menyebar Enam Kali Lebih Cepat daripada Fakta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/65/3184771//riwayat_pendidikan-2hOb_large.jpg
Riwayat Pendidikan Rospita Vici Paulyn, Hakim KIP yang Semprot UGM di Sidang Ijazah Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/320/3184638//jokowi-imr2_large.jpg
Jokowi Jelaskan Arah Pembangunan RI di Bloomberg New Economy Forum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/65/3182728//roy-tn6h_large.jpg
Perbandingan Pendidikan Jokowi dengan Roy Suryo, Ternyata Sama-Sama Lulusan UGM
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement