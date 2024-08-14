Angela Tanoesoedibjo Terima Tanda Kehormatan Bintang Jasa Utama dari Jokowi, Apresiasi Negara Atas Prestasinya

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menganugerahi penghargaan Tanda Kehormatan Bintang Jasa Utama kepada Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) Angela Tanoesoedibjo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (14/8/2024). Menurut pengamat politik Adi Prayitno, itu sebagai bentuk apresiasi negara atas prestasi Angela Tanoe.

"Ini pengakuan dari negara, sebagai bentuk apresiasi betapa Angela itu dinilai punya prestasi yang cukup sangat positif dan sangat inspiratif," kata Adi.

Lebih lanjut, apresiasi pemerintah ini tentunya akan diberikan kepada sosok atau figur - figur muda, yang dinilai punya kontribusi positif terhadap pembangunan bangsa Indonesia.

"Mba Angela ini dinilai punya kontribusi penting ya, yang saya kira sangat penting bagi pembangunan di Indonesia selama ini," katanya.

Maka dari itu, dirinya pun tak merasa heran bila Angela mendapatkan penghargaan ini.

"Maka tidak mengherankan kalau kemudian orang-orang, tokoh muda seperti Angela Tanoesoedibjo itu juga mendapatkan (penghargaan)," kata Adi.

Sebagai informasi Angela yang juga Ketua Umum Partai Perindo menerima Bintang Jasa Utama bersama dengan 10 tokoh lainnya.

Di antaranya Wamendag Jerry Sambuaga, Wakil Ketua MPR Yandri Susanto, Anggota Wantimpres Gandi Sulistyanto, hingga Wamendagri John Wempi Wetipo. Penganugerahan Wamenparekraf Angela -- yang merupakan anggota Kabinet Indonesia Maju itu diwakilkan oleh Wamendag Jerry Sambuaga.

Berikut Penerima Bintang Jasa Utama

1. Wamendag Jerry Sambuaga

2. Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto

3. Anggota Wantimpres Gandi Sulistyanto

4. Wamendagri John Wempi Wetipo