HOME NEWS NASIONAL

Panglima TNI Dampingi Presiden Jokowi Resmikan Plaza Seremoni di IKN

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Rabu, 14 Agustus 2024 |21:42 WIB
Panglima TNI Dampingi Presiden Jokowi Resmikan Plaza Seremoni di IKN
Panglima TNI dampingi Jokowi resmikan Plaza Seremoni di IKN (Foto: BPMI)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Plaza Seremoni yang berada di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu (14/8/2024). Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mendampingi Kepala Negara dalam peresmian tersebut.

Plaza Seremoni di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN tersebut terletak tepat di depan Istana Garuda yang mampu menampung hingga 8.000 warga. Lokasi tersebut akan menjadi area terbuka publik yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk ikut merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-79 RI pada 17 Agustus 2024 nanti secara langsung.

Turut hadir dalam kegiatan peresmian tersebut diantaranya para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, para Pimpinan Otorita IKN serta para undangan lainnya.

Sebelumnya Jokowi meresmikan Plaza Seremoni Sumbu Kebangsaan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. "Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim pada pagi hari ini saya resmikan Plaza Seremoni Sumbu Kebangsaan IKN," kata Jokowi dalam sambutannya yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (14/8/2024).

Jokowi menjelaskan bahwa Sumbu Kebangsaan merupakan ruang terbuka yang menggambarkan keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam lingkungan dan manusia dengan sesamanya.

 

