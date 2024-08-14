Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Anugerahkan Bintang Mahaputera Utama, Menag: Kehormatan untuk Kerukunan Indonesia

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 14 Agustus 2024 |22:34 WIB
Menag Yaqut menerima Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera Utama/Kemenag
Menag Yaqut menerima Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera Utama/Kemenag
A
A
A

JAKARTA - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, menerima Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera Utama dari Presiden Joko Widodo. Tanda Kehormatan diserahkan langsung oleh Presiden di Istana Negara, Jakarta, Rabu (14/8/2024).

Tanda Kehormatan adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi atas darmabakti dan kesetiaan yang luar biasa terhadap bangsa dan negara. Bintang Mahaputera merupakan Tanda Kehormatan tertinggi setelah Tanda Kehormatan Bintang Republik Indonesia.

“Sesuai namanya, Tanda Kehormatan, saya kira penghargaan ini bukan untuk saya pribadi, tapi sebuah kehormatan untuk kerukunan Indonesia,” ujar Menag di Jakarta.

Gus Men -- panggilan akrabnya -- menyampaikan rasa syukur kepada Allah Ta’ala. Diajuga menyampaikan terima kasih kepada Ibunda, Nyai Hj Muchsinah Cholil, yang telah merawat dan mendidiknya.

Ucapan terima kasih juga Gus Men sampaikan kepada Presiden Joko Widodo. “Tanda kehormatan ini tentu tidak terlepas dari kepercayaan yang diberikan Presiden yang memberi kepercayaan saya untuk mengabdi kepada bangsa dan negara dengan memimpin Kementerian Agama,” ujarnya.

Terima kasih juga disampaikan kepada para kiai, ulama, habaib, dan tokoh lintas agama. “Mereka adalah guru dan sahabat yang terus bersinergi dalam rangka merawat kerukunan umat dan meningkatkan kualitas kehidupan keagamaan di Indonesia,” paparnya.

 

