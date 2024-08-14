Heru Budi Pastikan Paskibraka Tak Dilarang Berjilbab saat Upacara di IKN

JAKARTA - Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono angkat bicara soal berhembusnya isu bahwa anggota Paskibraka 2024 dilarang menggunakan jilbab.

Dia menegaskan bahwa Paskibraka yang memang sejak awal mengenakan hijab, tetap boleh untuk menggunakannya saat upacara HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Kami baik ditingkat pusat yang akan besok tanggal 17 melakukan pengibaran bendera tetap menggunakan sebagaimana adik-adik kita mendaftar menggunakan jilbab," kata Heru di Balai Kota Jakarta, Rabu (14/8/2024).

Bahkan, Pj Gubernur DKI Jakarta itu menyaksikan sendiri saat gladi bersih di IKN tadi pagi dimana para peserta Paskibraka menggunakan hijab. Sehingga, hal ini menjadi bukti bahwa tidak ada pelarangan menggunakan jilbab bagi Paskibraka.

"Tadi pagi saya dari IKN persiapan gladi bersih, pertama Paskibra menggunakan yang putri menggunakan jilbab," sambungnya.