Presiden Anugerahi Eks Kapolri Jenderal (Purn) Idham Azis Bintang Mahaputera Adipradana

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menganugerahkan tanda jasa dan kehormatan kepada 64 orang untuk menerima langsung di Istana Negara pada hari ini Rabu 14 Agustus 2024. Puluhan nama tersebut dari berbagai latar belakang profesi.

Pemberian tanda kehormatan tersebut sesuai dengan Keputusan Presiden nomor 103, 104, 105, 106, 107 dan 108 TK tahun 2024 tentang penganugrahan tanda jasa Medali Kepeloporan, tanda kehormatan Bintang Republik Indonesia Utama, Bintang Mahaputera, Bintang Jasa, Bintang Budaya Parama Dharma.

Tanda kehormatan yang diberikan antara lain kepada Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menerima Medali Kepeloporan, lalu Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua MPR Bambang Soesatyo menerima bintang Mahaputera Adipradana. Namun, Prabowo tampak tak hadir dalam penganugerahan tersebut.

Berikut nama-nama penerima tanda jasa dan kehormatan oleh Presiden Jokowi: