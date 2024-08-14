BMKG Prediksi Cuaca Jakarta Pagi hingga Malam Cerah Berawan

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi cuaca seluruh wilayah Jakarta pada Rabu (14/8/2024) cerah berawan dari pagi hingga malam hari.

Berikut prediksi BMKG untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu pada pagi hari diprediksi berawan, memasuki siang hingga malam hari cerah. Adapun suhu di wilayah itu kisaran 26-28 derajat celcius.

Kemudian wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Pusat diprediksi berawan pada pagi hari, siang hingga malam hari diprediksi cerah. Adapun suhu di wilayah Jakarta Barat kisaran 23-33 derajat celcius.