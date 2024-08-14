Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

BMKG Prediksi Cuaca Jakarta Pagi hingga Malam Cerah Berawan 

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 14 Agustus 2024 |04:33 WIB
BMKG Prediksi Cuaca Jakarta Pagi hingga Malam Cerah Berawan 
Ilustrasi
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi cuaca seluruh wilayah Jakarta pada Rabu (14/8/2024) cerah berawan dari pagi hingga malam hari.

Berikut prediksi BMKG untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu pada pagi hari diprediksi berawan, memasuki siang hingga malam hari cerah. Adapun suhu di wilayah itu kisaran 26-28 derajat celcius.

Kemudian wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Pusat diprediksi berawan pada pagi hari, siang hingga malam hari diprediksi cerah. Adapun suhu di wilayah Jakarta Barat kisaran 23-33 derajat celcius.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/338/3185111//cuaca_di_jabodetabek-7zsk_large.jpg
Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Bogor Waspada Hujan Disertai Petir!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/340/3185116//gempa_jembrana_bali-m1fb_large.jpg
Gempa Guncang Jembrana Bali, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/482/3185078//vitamin-sB5D_large.jpg
Kenapa Madu dan Vitamin C Bisa Tingkatkan Imunitas di Cuaca Ekstrem? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184982//hujan-WEFZ_large.jpg
Siaga Potensi Hujan Sedang-Lebat Sepekan pada 21-27 November, Cek Wilayahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/338/3184901//cuaca_jabodetabek-6FM3_large.jpg
Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Waspada Hujan Lebat Disertai Petir dan Angin Kencang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/340/3184748//gempa_magnitudo_6_guncang_ambon-7RJW_large.jpg
Gempa Besar Magnitudo 6,0 Guncang Ambon, Tak Berpotensi Tsunami
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement