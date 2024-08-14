Penyebab Kebakaran Hebat di Manggarai: Casan HP Meledak Sambar Tempat Tidur

JAKARTA - Kebakaran hebat melanda permukiman padat penduduk di Jalan Dr. Saharjo RT 2 RW 6 dan RW 12, Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan pada Selasa (13/8) dini hari sekitar pukul 02.33 WIB dan baru berhasil dipadamkan pukul 18.40 WIB. Adapun penyebab kebakaran diduga dipicu akibat ledakan pengisi daya atau charger handphone dari salah satu rumah warga yang menyambar tempat tidur.

"Awal api berasal dari casan HP di rumah Ibu Sani, HP lagi dicas kemudian meledak menyambar tempat tidur, Ibu Sani berusaha memadamkan secara mandiri, namun api sangat cepat membesar lalu warga mendobrak rumah Ibu Sani dan ikut membantu memadamkan api, namun api tidak bisa di padamkan dan warga segera melaporkan ke pos manggarai," kata Kepala Pusdatin Kebencanaan BPBD DKI Jakarta, Mohamad Yohan saat dikonfirmasi, Rabu (14/8/2024).

Yohan mencatat setidaknya ada 3.332 pengungsi korban kebakaran tersebut. Adapun untuk lokasi pengungsian terbagi ke beberapa wilayah salah satunya di Lapangan Parkir Pasar Raya Manggarai.

"Pengungsi RW 6 sebanyak 877 KK atau 2.597 jiwa dan RW 12 sebanyak 295 KK atau 735 jiwa. Lokasi pengungsian Parkiran Kereta Bandara Stasiun Manggarai dan Parkiran Pasar Raya Manggarai," ucap Yohan.

Yohan membeberkan terdapat tujuh korban luka-luka dalam peristiwa itu dan telah mendapat penanganan petugas kesehatan di lokasi.

"Korban tujuh orang luka sudah ditangani petugas," ungkapnya.