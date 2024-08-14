Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Penyebab Kebakaran Hebat di Manggarai: Casan HP Meledak Sambar Tempat Tidur

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 14 Agustus 2024 |05:45 WIB
Penyebab Kebakaran Hebat di Manggarai: Casan HP Meledak Sambar Tempat Tidur
Kebakaran di Manggarai berlangsung 13 jam. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Kebakaran hebat melanda permukiman padat penduduk di Jalan Dr. Saharjo RT 2 RW 6 dan RW 12, Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan pada Selasa (13/8) dini hari sekitar pukul 02.33 WIB dan baru berhasil dipadamkan pukul 18.40 WIB. Adapun penyebab kebakaran diduga dipicu akibat ledakan pengisi daya atau charger handphone dari salah satu rumah warga yang menyambar tempat tidur.

"Awal api berasal dari casan HP di rumah Ibu Sani, HP lagi dicas kemudian meledak menyambar tempat tidur, Ibu Sani berusaha memadamkan secara mandiri, namun api sangat cepat membesar lalu warga mendobrak rumah Ibu Sani dan ikut membantu memadamkan api, namun api tidak bisa di padamkan dan warga segera melaporkan ke pos manggarai," kata Kepala Pusdatin Kebencanaan BPBD DKI Jakarta, Mohamad Yohan saat dikonfirmasi, Rabu (14/8/2024).

Yohan mencatat setidaknya ada 3.332 pengungsi korban kebakaran tersebut. Adapun untuk lokasi pengungsian terbagi ke beberapa wilayah salah satunya di Lapangan Parkir Pasar Raya Manggarai.

"Pengungsi RW 6 sebanyak 877 KK atau 2.597 jiwa dan RW 12 sebanyak 295 KK atau 735 jiwa. Lokasi pengungsian Parkiran Kereta Bandara Stasiun Manggarai dan Parkiran Pasar Raya Manggarai," ucap Yohan.

Yohan membeberkan terdapat tujuh korban luka-luka dalam peristiwa itu dan telah mendapat penanganan petugas kesehatan di lokasi.

"Korban tujuh orang luka sudah ditangani petugas," ungkapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/338/3179797//warung_di_penjaringan_terbakar_lansia_ditemukan_tewas-IKF2_large.jpg
Warung di Penjaringan Terbakar, Lansia 60 Tahun Ditemukan Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/338/3178900//mobil_jaklingko_terbakar-VASw_large.jpg
Mobil JakLingko Terbakar di Cipinang, Diduga Akibat Korsleting Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177331//bengkel_mobil_terbakar-vy7P_large.jpg
Bengkel Mobil di Kembangan Terbakar, 15 Unit Mobil Damkar Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176857//kebakaran-d8lY_large.jpg
Empat Orang Tewas dalam Kebakaran Rumah Semi Permanen di Pademangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176822//kebakaran-x9gl_large.jpg
Sejumlah Rumah Semi Permanen di Pademangan Terbakar akibat Pembakaran Tembaga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/338/3176599//kebakaran_di_penjaringan-jBeT_large.jpg
Kebakaran Rumah Tinggal di Penjaringan, 5 Orang Jadi Korban
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement