Terbongkar! Motif Suami Aniaya Selebgram Cut Intan Nabila Gegara Ketahuan Nonton Video Porno

BOGOR - Motif penganiayaan yang dilakukan Armor Toreador terhadap istrinya selebgram Cut Intan Nabila terungkap. Tersangka mengaku ketahuan menonton video porno oleh istrinya sehingga melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

"Bahwa motifnya, saya sampaikan mohon maaf hasil pemeriksaan dari tersangka bahwa si tersangka ketahuan menonton video porno, hasil pemeriksaan tersangka," kata Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro di Polres Bkgor, Rabu (14/8/2024).

Namun, polisi masih akan melakukan pemeriksaan intensif terhadap tersangka apakah ada motif lain terkait penganiayaan yang dilakukannya. "Namun, kami ingin menggali pemeriksaan dari korban, karena kemarin faktor psikologis masih trauma, kami berinisiatif menghentikan sementara pemeriksaan dari korban," ujarnya.

Termasuk akan mendalami ada tidaknya terkait motid perselingkuhan, yang dilakukan oleh Armor. "Pemeriksaan kemarin tersangka, ketahuan nonton video porno. Namun, kita harus mengkroscek dengan apa yang disampaikan korban dan hp tersangka sudah kita periksa sudah dihapus didalam handphone," pungkasnya.