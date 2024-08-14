Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Terbongkar! Motif Suami Aniaya Selebgram Cut Intan Nabila Gegara Ketahuan Nonton Video Porno

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 14 Agustus 2024 |10:57 WIB
Terbongkar! Motif Suami Aniaya Selebgram Cut Intan Nabila Gegara Ketahuan Nonton Video Porno
Armor Toreador, suami selebgram Cut Intan Nabila (Foto: Putra Ramadhani/Okezone)
A
A
A

BOGOR - Motif penganiayaan yang dilakukan Armor Toreador terhadap istrinya selebgram Cut Intan Nabila terungkap. Tersangka mengaku ketahuan menonton video porno oleh istrinya sehingga melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). 

"Bahwa motifnya, saya sampaikan mohon maaf hasil pemeriksaan dari tersangka bahwa si tersangka ketahuan menonton video porno, hasil pemeriksaan tersangka," kata Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro di Polres Bkgor, Rabu (14/8/2024).

Namun, polisi masih akan melakukan pemeriksaan intensif terhadap tersangka apakah ada motif lain terkait penganiayaan yang dilakukannya. "Namun, kami ingin menggali pemeriksaan dari korban, karena kemarin faktor psikologis masih trauma, kami berinisiatif menghentikan sementara pemeriksaan dari korban," ujarnya.

Termasuk akan mendalami ada tidaknya terkait motid perselingkuhan, yang dilakukan oleh Armor. "Pemeriksaan kemarin tersangka, ketahuan nonton video porno. Namun, kita harus mengkroscek dengan apa yang disampaikan korban dan hp tersangka sudah kita periksa sudah dihapus didalam handphone," pungkasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/512/3061510/kdrt-jqrW_large.jpg
Rekonstruksi Kasus KDRT Suami Banting Istri hingga Tewas di Solo, Pelaku Peragakan 48 Adegan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/512/3058028/kdt-cmI3_large.jpg
Suami Bunuh Istri Usai Uang Belanja dari Hasil Parkir Dilempar dan Diludahi  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/21/338/3052367/viral-j6Yo_large.jpg
Pegawai Ditjen Pajak Diduga KDRT Istri saat Gendong Anak, Ditendang hingga Dilempar Gelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/19/338/3051249/kdrt-rA6v_large.jpg
Armor Aniaya Selebram Cantik, Kapolres : Tidak Ada Restorative Justice, Kita Kawal Sampai Persidangan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/17/338/3050705/kdrt-aV9B_large.jpg
Ibu di Jaksel Alami KDRT, Ditendang Suaminya saat Gendong Bayi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/16/340/3050296/penjara-G8mI_large.jpg
Tak Izin Dinas di Hotel, Istri Nyaris Dibakar Suaminya yang Dilanda Amarah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement