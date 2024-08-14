Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pasang Wajah Melas, Armor Akui Aniaya Selebgram Cantik Cut Intan Nabila Usai Kepergok Nonton Bokep  

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 14 Agustus 2024 |11:10 WIB
Pasang Wajah Melas, Armor Akui Aniaya Selebgram Cantik Cut Intan Nabila Usai Kepergok Nonton Bokep  
Polres Bogor menetapkan Armor Toreador sebagai tersangka/Okezone
A
A
A

BOGOR – Polres Bogor telah menetapkan Armor Toreador sebagai tersangka dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap istrinya Cut Intan Nabila. Armor pun mengaku lebih dari 5 kali melakukan aksi kekerasan.

Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro, mengungkapkan, pelaku menganiaya selebgram cantik asal Aceh tersebut lebih dari lima kali.  

"Lebih dari 5 kali, dari tahun 2020," kata Armor ketika ditanya Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro, Rabu (14/8/2024).

Motif penganiayaan yang dilakukan Armor Toreador terhadap istrinya Cut Intan Nabila terungkap. Hasil pemeriksaan, tersangka mengaku ketahuan menonton video porno oleh istrinya.

"Pemeriksaan kemarin tersangka, ketahuan nonton video porno. Namun kita harus mengkroscek dengan apa yang disampaikan korban dan HP tersangka sudah kita periksa sudah dihapus didalam handphone," pungkasnya.

Sementara itu, Armor mengaku aksi kekerasan tersebut tak jarang dilakukan di depan anak-anaknya. Mirisnya lagi, kekerasan yang dilakukan juga diketahui oleh orangtuanya

"Pernah (di depan anak), tapi kebanyakan berdua. Tahu (orangtua)," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/512/3061510/kdrt-jqrW_large.jpg
Rekonstruksi Kasus KDRT Suami Banting Istri hingga Tewas di Solo, Pelaku Peragakan 48 Adegan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/512/3058028/kdt-cmI3_large.jpg
Suami Bunuh Istri Usai Uang Belanja dari Hasil Parkir Dilempar dan Diludahi  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/21/338/3052367/viral-j6Yo_large.jpg
Pegawai Ditjen Pajak Diduga KDRT Istri saat Gendong Anak, Ditendang hingga Dilempar Gelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/19/338/3051249/kdrt-rA6v_large.jpg
Armor Aniaya Selebram Cantik, Kapolres : Tidak Ada Restorative Justice, Kita Kawal Sampai Persidangan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/17/338/3050705/kdrt-aV9B_large.jpg
Ibu di Jaksel Alami KDRT, Ditendang Suaminya saat Gendong Bayi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/16/340/3050296/penjara-G8mI_large.jpg
Tak Izin Dinas di Hotel, Istri Nyaris Dibakar Suaminya yang Dilanda Amarah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement