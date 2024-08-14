Pasang Wajah Melas, Armor Akui Aniaya Selebgram Cantik Cut Intan Nabila Usai Kepergok Nonton Bokep

BOGOR – Polres Bogor telah menetapkan Armor Toreador sebagai tersangka dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap istrinya Cut Intan Nabila. Armor pun mengaku lebih dari 5 kali melakukan aksi kekerasan.

Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro, mengungkapkan, pelaku menganiaya selebgram cantik asal Aceh tersebut lebih dari lima kali.

"Lebih dari 5 kali, dari tahun 2020," kata Armor ketika ditanya Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro, Rabu (14/8/2024).

Motif penganiayaan yang dilakukan Armor Toreador terhadap istrinya Cut Intan Nabila terungkap. Hasil pemeriksaan, tersangka mengaku ketahuan menonton video porno oleh istrinya.

"Pemeriksaan kemarin tersangka, ketahuan nonton video porno. Namun kita harus mengkroscek dengan apa yang disampaikan korban dan HP tersangka sudah kita periksa sudah dihapus didalam handphone," pungkasnya.

Sementara itu, Armor mengaku aksi kekerasan tersebut tak jarang dilakukan di depan anak-anaknya. Mirisnya lagi, kekerasan yang dilakukan juga diketahui oleh orangtuanya

"Pernah (di depan anak), tapi kebanyakan berdua. Tahu (orangtua)," tambahnya.