HOME NEWS MEGAPOLITAN

Warga Manggarai Mengais Puing Bekas Kebakaran, Berharap Bisa Dijual

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 14 Agustus 2024 |11:10 WIB
Warga Manggarai Mengais Puing Bekas Kebakaran, Berharap Bisa Dijual
Warga mengais puing kebakaran di Manggarai, Jakarta (Foto; Ari Sandita/Okezone)
JAKARTA - Pasca-kebakaran melanda permukiman warga Jalan DR Saharjo I, Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan, warga mulai mengangkuti puing-puing bekas kebakaran pada Rabu (14/8/2024). Mereka juga mengais barang yang masih bisa diselamatkan.

Berdasarkan pantauan, warga yang rumahnya terdampak kebakaran tampak disibukan dengan mengangkuti puing bekas kebakaran. Warga mulai mengambil barang-barang yang mungkin masih bisa diselamatkan ataupun bisa untuk digunakan hingga dijual guna membantu meringankan pasca kebakaran.

Sejumlah pakaian atau barang lainnya yang masih bisa dimanfaatkan pun dikumpulkan ke dalam karung. Khususnya, berbagai besi yang tampak menghitam, aluminium, baut, paku, hingga kawat dikumpulkan.

Barang-barang tersebut diangkut menggunakan gerobak hingga akhirnya dijual ke tempat pertimbangan rongsokan. Sehingga, warga pun bisa mendapatkan tambahan uang untuk bertahan dari kondisinya pasca kebakaran terjadi.

"Gak ada sama sekali yang berhasil diselamatkan, uang, pakaian, televisi, apa semua habis. Ini juga ngumpulin barang-barang sisa saja, seperti besi-besi yang bisa dirongsok," ujar salah satu warga RW 12, Effendi di lokasi, Rabu.

Ia menambahkan, meski tak ada barang yang bisa diselamatkan, dia bersyukur lantaran saat terjadi kebakaran, tak terjadi apapun pada dirinya yang telah berusia lanjut tersebut. Padahal, dia hampir saja terkena timpahan puing saat berusaha mengevakuasikan dirinya dari kobaran api.

"Hampir ketimpa sama tumpukan baju yang kebakar. Cuma bisa selamatkan diri saja. Saya gak tidur di pengungsian, karena semalam tidur disini (depan rumahnya) jagain (barang kali ada penjarahan)," katanya.
 

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
