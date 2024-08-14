Kondisi Cut Intan Nabila Usai Dianiaya Suami, Ada Benjolan di Kepala

BOGOR - Cut Intan Nabila mengalami sejumlah luka usai dianiaya suaminya Armor Toreador. Hal itu berdasarkan hasil dari visum rumah sakit.

"Dari hasil visum yang dikeluarkan oleh pihak dokter rumah sakit Cibinong, bahwa ada luka cakar di punggung, lalu ada benjolan di kepala," kata Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro, Rabu (14/8/2024).

Tak hanya fisik, Intan juga mengalami syok. Sehingga, pemeriksaan terhadap Intan pun terpaksa dihentikan sementara menunggu kondisinya membaik.

"Kami ingin menggali pemeriksaan dari korban, karena kemarin faktor psikologis (korban) masih trauma. Kami berinisiatif menghentikan sementara pemeriksaan dari korban," ungkap Rio.

Begitu juga dengan kondisi anak-anaknya yang juga mengalami trauma. Bahkan, anaknya diketahui masih takut untuk bertemu dengan laki-laki.

"Kami menjaga traumatik dari anak-anak korban, informasi yang kami dapat dari petugas kita dan ART bahwa anak-anak korban sangat takut ketemu laki-laki. Jadi kami mohon maaf, bantu kami, agar kami bisa menuntaskan kasus secara baik," tuturnya.