Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Rawan Kecelakaan, KAI Daop 1 Jakarta Tutup 4 Perlintasan Liar Selama Sepekan

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 14 Agustus 2024 |11:22 WIB
Rawan Kecelakaan, KAI Daop 1 Jakarta Tutup 4 Perlintasan Liar Selama Sepekan
KAI Tutup 4 Perlintasan Liar Tanpa Izin
A
A
A

JAKARTA  – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 1 Jakarta (KAI Daop 1 Jakarta) berhasil menutup 4 perlintasan liar atau tanpa izin dalam waktu satu pekan. Langkah ini diambil untuk mengurangi potensi kecelakaan yang sering terjadi di perlintasan liar, yang tidak memiliki penjagaan resmi dan sering kali membahayakan keselamatan pengendara maupun perjalanan kereta api.

Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko, menjelaskan bahwa banyak kecelakaan antara pengguna jalan dengan kereta api terjadi pada Jalan Perlintasan Langsung (JPL) liar atau tanpa izin.

“Mengacu pada Undang-Undang No.23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian Pasal 94, dinyatakan bahwa, (1) Untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai jalan, perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin harus ditutup; (2) Penutupan perlintasan sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah,”ujarnya dikutip, Rabu (14/8/2024).

Selanjutnya, sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. 94 Tahun 2018 Pasal 2, pengelolaan perlintasan sebidang dilakukan oleh penanggung jawab jalan sesuai klasifikasinya. Menteri bertanggung jawab untuk jalan nasional, Gubernur untuk jalan provinsi, Bupati/Walikota untuk jalan kabupaten/kota dan jalan desa, serta badan hukum atau lembaga untuk jalan khusus yang digunakan oleh badan hukum atau lembaga.

"Peran pemerintah, baik pusat maupun daerah, sangat diperlukan untuk mengurangi kejadian kecelakaan di perlintasan sebidang,”ujarnya.

KAI juga mendorong pemerintah untuk membuat perlintasan yang aman sesuai regulasi atau menutup perlintasan liar yang menjadi tanggung jawabnya, karena dapat membahayakan perjalanan kereta api dan keselamatan bersama,"terangnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2012/07/02/450/657487/LtDarXydOm.jpg
Warga keluhkan penutupan KRL ekonomi Jakarta-Tangerang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2012/07/02/452/657327/GEWy5oQpGt.jpg
Kereta ekonomi Jakarta-Tangerang resmi dihentikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2012/07/02/452/657056/PKHob9hsj6.jpg
Tarif KRLCommuter Line naik Rp2.000 mulai 1 Oktober
https://img.okezone.com/okz/300/content/2012/06/07/437/643271/Tz6FUWQNZc.jpg
Jatuh dari KRL ekonomi, pedagang buah kritis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2012/06/07/452/643227/JgMiL8cmg2.jpg
Dianggap tak layak, KRL ekonomi ditarik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2012/05/14/452/629480/Uz1KSJ4GUL.jpg
10 unit KRL seri 6000 siap perkuat Commuter Line
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement