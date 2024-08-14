Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Nasib Pilu Korban Kebakaran Manggarai, Kumpulkan Barang Bekas demi Bertahan Hidup

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 14 Agustus 2024 |11:46 WIB
Nasib Pilu Korban Kebakaran Manggarai, Kumpulkan Barang Bekas demi Bertahan Hidup
Kebakaran di Manggarai. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Warga mulai mengumpulkan barang-barang bekas pasca kebakaran untuk dijual ke tempat rongsokan. Warga pun berharap bisa menambah pemasukan demi bertahan hidup usai kebakaran rumah warga di Jalan DR Saharjo I, Tebet, Jakarta Selatan.

"Buat tambah-tambah, biar bisa bertahan, untuk beli kebutuhan darurat, khususnya buat anak yah," ujar salah satu warga RT 07/ RW 06, Agus saat berbincang di lokasi, Rabu (14/8/2024).

Menurutnya, dia dan masing-masing warga mengumpulan barang-barangnya sendiri untuk bisa dijual rongsokan. Mulai dari kipas angin, AC, rangka, sepeda hingga motor.

"Kayak kipas angin, kan dinamonya masih bisa itu diambil, lalu sepeda, atau motor, kalau barang elektronik sih tak bisa yah, kayak TV Saya juga mengumpulkan punya sendiri saja, warga juga begitu pada ngumpulin sendiri-sendiri," tuturnya.

Adapun pengangkutannya menggunakan gerobak motor. Gerobak tersebut disediakan oleh tempat pertimbangan rongsok sehingga warga hanya harus mengumpulkannya saja dan bakal diangkuti oleh pihak pertimbangan rongsok tersebut.

Halaman:
1 2
      
